Momentul în care un Ferrari în valoare de 600.000 de euro intră violent într-o mașină, care circula regulamentar

Un Ferrari în valoare de 600.000 de dolari a intrat cu viteză într-o mașină, care se deplasa în mod regulamentar, după ce șoferul a pierdut controlul volanului.

Impactul a fost atât de puternic încât mașina lovită a fost proiectată peste altă mașină.

Din fericire, toți cei trei șoferi implicați au supraviețuit.

Un martor a relatat: "Eram staționat în trafic când, brusc, am auzit un Ferrari gonind pe drum, iar mașina pur și simplu a sărit și s-a prăbușit peste altă mașină.

#9News has obtained dashcam vision of a spectacular Ferrari smash that shut down Punt Road in South Yarra last night. @elisabeth_moss9 #9News pic.twitter.com/KOb2079mIC