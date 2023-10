"Karen din tren": Momentul în care o tânără țipă la câțiva turiști germani să "plece naibii" din SUA | Femeia a fost concediată după ce a ajuns virală

Un videoclip devenit viral pe internet surprinde o tânără din SUA, în timpul unei izbucniri xenofobe împotriva unui grup de turiști germani. Reacția a dus la concedierea acesteia de la locul de muncă.

Sursa foto: Reddit/ PublicFreakout

Brianna Pinnix, în vârstă de 30 de ani, a fost filmată într-un tren din SUA în timp ce țipa la un grup de bărbați germani și le spunea "să plece naibii din țara noastră".

Filmulețul a fost publicat marți pe Reddit și a fost preluat rapid de publicațiile media, care au numit-o pe Pinnix "Karen din tren".

Miercuri seară, compania la care lucra tânăra a publicat o declarație prin care a anunțat că a concediat-o pe Pinnix, potrivit GlobalNews.

"Compania noastră are o politică de toleranță zero în ceea ce privește comportamentul discriminatoriu. După ce am efectuat o analiză a circumstanțelor, am acționat imediat și am concediat-o pe angajata în cauză", a declarat un purtător de cuvânt. "Acțiunile și cuvintele acesteia nu sunt reprezentative pentru Capital Rx, iar noi oferim cele mai sincere scuze celor care au fost răniți".

În videoclip, Pinnix pare să fi consumat alcool. Un alt bărbat, care pare a fi iubitul lui Pinnix, încearcă să o calmeze, în timp ce aceasta continuă să țipe la grupul de patru turiști, care erau așezați în tren. Unul dintre bărbați se ridică pentru scurt timp în picioare după ce Pinnix se apleacă aproape de fața lui.

Utilizatorul care a postat videoclipul a precizat că bărbatul pe care îl viza Pinnix s-a mutat într-o altă parte a trenului după ce filmarea s-a oprit.