Moscova se laudă că a ucis "zeci de militanți" după atacurile cu rachete din Harkov | Mama unei campioane sportive, printre victime

Atacurile s-au produse în ultimele ore.

"Nu există nicio justificare pentru o astfel de lovitură asupra unei clădiri rezidențiale din cartierul Saltivka. Nu este o țintă militară. Este un act de intimidare. Este genocid", a scris pe Telegram primarul orașului, Igor Terehov.

Incendiul care a urmat tirului cu rachete a provocat un incendiu.

Pompierii au reușit să-l aducă sub control după două ore.

Oficialii municipali au mai comunicat că cel puțin patru rachete au lovit orașul în dimineața zilei de joi.

Guvernul Ucrainei: "Nicio cantitate de sânge nu va stinge setea bestiilor ruse"

Una dintre ele a nimerit un dormitor comun în districtul Slobidsky, ucigând o persoană și rănind alte 18.

Contul de Twitter al guvernului de la Kiev a distribuit imagini după bombardamentele rusești din Harkov, pe care le-a atribuit "teroriștilor ruși".

"Nicio cantitate de sânge nu va satisface setea bestiilor rusești", spune mesajul.

#Kharkiv tonight. At least 6 dead and 16 injured as of 23:00 (UTC+3). More barbaric shelling by russian terrorists.

Nowhere in Europe is safe. No amount of blood will satiate the russian beasts. pic.twitter.com/6mt8fGJ6KM — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 17, 2022

Mama unei campioane la săritura în înălțime, printre victimele de la Harkov

Între victimele din Harkov se numără și mama Katerinei Tabașnik, campioană europeană de juniori la săritura în înălțime.

Chiar sportiva a anunțat vestea pe rețelele sociale, notează Nexta_TV

As a result of a #Russian missile attack on one of the dormitories in #Kharkiv, the mother of #Ukrainian European junior high jump champion Kateryna #Tabashnyk died.



She reported this on her Instagram account. pic.twitter.com/r3t05i3YoQ — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2022

Mihailo Podoliak, consilierul lui Volodimir Zelenski, a distribuit, la rândul său un colaj de imagini în care, pe lângă distrugerile actuale din Harkov, sunt înfățișate imagini din orașele Groznîi (Cecenia) și Aleppo (Siria), transformate în ruine de trupele ruse, precum și o fotografie a capitalei poloneze, distrusă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

"Teroare de zi cu zi. Lovituri cu rachete asupra zonelor rezidențiale și a civililor. Rusia vrea să transforme Harkov în Aleppo (2016), Groznîi (1996) sau Varșovia (1945). Se delectează cu sânge în direct. Oricine continuă să facă afaceri cu Moscova este complice la această crimă", a scris Podoliak.

Kharkiv. 175 days of horror. Daily terror, missile strikes on residential areas and civilians. Russia wants to turn Kharkiv into Aleppo-2016, Grozny-1996 or Warsaw-1945. It revels in blood live. Anyone who continues to do business with Moscow is complicit in this crime. pic.twitter.com/vIWFJe8Fm4 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 18, 2022

Moscova se laudă că a ucis zeci de "militanți"

Ministerul rus al Apărării a comentat în legătură cu ultimele tiruri din Harkov și a comunicat că "arme de mare precizie, lansate de la sol, au lovit o bază a mercenarilor străini din Harkov".

"Peste 90 de militanți au fost uciși", susține sursa citată, conform Nexta_TV.