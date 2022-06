Motivul pentru care Rusia amenință Europa cu Apocalipsa nucleară

O declarație în acest sens a fost formulată de președintele Dumei de Stat de la Moscova, Viaceslav Volodin.

Acesta a spus că Europa va fi ștearsă de pe fața pământului dacă Occidentul va trimite arme nucleare Ucrainei.

Problema retoricii oficialului rus stă în ipoteza de lucru: nimeni dintre decidenții politici și militari din Occident nu a spus că vor fi trimise arme nucleare în Ucraina.

Este adevărat că ucrainenii cer mai multe arme grele pentru a face față ofensivei ruse în Donbas, ba chiar se plâng de faptul că aceste arme sunt livrate prea lent.

De fapt, argumentația președintelui Dumei pleacă de o declarația fostului ministru polonez de Externe. Radoslaw Sikorski este în prezent membru al Parlamentului European și a declarat pentru canalul Espreso TV că Occidentul ar avea dreptul de a furniza Ucrainei arme nucleare, întrucât Moscova a încălcat Memorandumul de la Budapesta.

În acest document, semnat în 1994, Ucraina se angaja să renunțe la armele nucleare "moștenite" de la fosta Uniune Sovietică. La rândul lor, Statele Unite ale Americii, Federația Rusă, precum și Marea Britanie se angajau să respecte independența, suveranitatea și frontierele existente ale Ucrainei.

❗️The West has the right to give #Ukraine nuclear warheads to protect its independence, says MEP @sikorskiradek:



"#Russia has violated [the Budapest] memorandum and therefore the West can give Ukraine the opportunity to defend its independence". pic.twitter.com/ZfGaZrXwvl