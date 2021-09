Mitropolitul sârb Ioanichie a fost escortat la elicopter de trupe anti-tero după proteste violente, în Muntenegru

Incidentele violente au avut loc la primele ore ale dimineții de duminică.

Ceremonia programată în Cetinje, fosta capitală a republicii, i-a înfuriat pe oponenții bisericii sârbe în Muntenegru, stat care și-a decis independența de Serbia printr-un referendum în 2006.

Sâmbătă, sute de protestatari s-au confruntat cu poliția în jurul lăcașului de cult unde urma să aibă loc inaugurarea în funcție a mitropolitului Ioanichie

Participanții la protest au ridicat bariere din containere de gunoi, anvelope și bolovani pentru a-i împiedica pe reprezentanții bisericii și ai autorităților să ia parte la inaugurare.

Incited by corrupt dictator Milo Djukanovic due to his party’s 1st electoral loss in 30 years, Montenegrin thugs attack police to violently disrupt the peaceful religious enthronement of SOC Metropolitan Joanikije held in Cetinje for a historic 41st time. pic.twitter.com/kA6ulG9mWo