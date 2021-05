O persoană a murit și cinci au fost rănite, în urma unui nou atac cu rachete lângă Tel Aviv. Aeroportul Ben Gurion, închis

Astfel, a fost declanșată alarma în centrul țării. Atacul a venit la câteva ore după ce Hamas a avertizat Israelul că va trage rachete în Tel Aviv dacă IDF va continua să lovească clădirile din Fâșia Gaza.

O altă rachetă a lovit un autobuz în Holon, chiar la sud de Tel Aviv. Patru persoane au fost rănite în Holon, inclusiv șoferul, care se află în stare critică. Alte trei persoane, inclusiv un copil de cinci ani, au suferit rănii medii, în urma atacului, informează The Jerusalem Post.

În urma atacului, Aeroportul Ben Gurion a fost închis, cursele fiind redirecționate către Cipru, după cum informează The Times of Israel.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl