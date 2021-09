Ea este tânăra gravidă, cu cetățenie americană, lovită în stomac de talibani la aeroportul din Kabul

Femeia, identificată drept "Nasria" de publicația britanică "Daily Mail", are 25 de ani și a fost nevoită să-și abandoneze soțul, cu care s-a măritat în Afganistan.

Povestea femeii a fost popularizată de congresman-ul republican Darrel Issa.

Issa a dat publicității o declarație în care arată că echipa sa a reușit să îi înlesnească Nasriei, "femeie însărcinată și cetățean american", plecarea din Afganistan.

Declarația nu arată în mod concret cum a reușit femeia să plece, în cele din urmă, din țara controlată de talibani.

Congresman-ul a aflat de acest caz prin biroul său congresional.

Issa susține că eforturile vizând scoaterea femeii din Afganistan s-au întins pe "săptămâni de muncă" și au implicat "nenumărate ore de coordonare", care, în cele din urmă au dus la rezultatul scontat.

Countless hours of coordination by our team paid off.



Nasria is on her way home from Afghanistan. pic.twitter.com/IUfwvzEPvk