O navă de război s-a scufundat în largul coastelor Thailandei | Zeci de oameni dați dispăruți

Este vorba despre vasul Sukhothai.

Dezastrul naval a avut loc duminică noaptea, în jurul orei locale 23:30 (ora 18:30 la București, n.r.)

Vasul a fost surprins de furtună la circa 32 km est de Bang Saphan, în provincia Prachuap Khiri Khan.

Primele informații arată că nava s-a scufundat după ce a luat apă iar instalațiile electrice au făcut scurtcircuit.

Mai multe vase și elicoptere au fost trimise în ajutor, însă doar fregata Kraburi a ajuns în zona în care se afla Sukhothai înainte ca acesta să se scufunde.

Fregata a preluat majoritatea echipajului de pe Sukhothai

Echipajele de salvare au căutat supraviețuitori toată noaptea.

Luni, oficialitățile thailandeze au comunicat că au salvat 75 de marinari, în timp ce 31 erau încă dați dispăruți în marea agitată.

"Vom continua operațiunile de căutare", a declarat un purtător de cuvânt al marinei thailandeze pentru BBC.

Autoritățile au anunțat o anchetă cu privire la cauzele dezastrului.

"Acest lucru nu s-a întâmplat aproape niciodată în istoria forțelor noastre, mai ales cu o navă în serviciu activ", a declarat amiralul Pogkrong Monthardpalin, purtătorul de cuvânt al Marinei thailandeze.

Imagini distribuite pe Twitter de autorități arată membri ai echipajului de pe Sukhothai înfășurați în pături și primind îngrijiri după ce au fost salvați. Unii au fost transportați cu avionul la spital.

Alte imagini arată supraviețuitori pe o plută, după ce au sărit de pe vasul care se scufunda.

Un membru al echipajului a declarat într-un clip distribuit de presa locală că a stat în apă ore în șir înainte de a fi recuperat.

"Valurile aveau aproximativ trei metri când nava s-a scufundat. Mi-am pus vesta de salvare și am sărit. Am înotat trei ore", a spus el.

