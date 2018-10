Nepotul lui Hitler a fost găsit după zeci de ani. În ce ţară locuieşte acum

Strănepotul lui Hitler a acordat primul interviu după zeci de ani în care a stat ascuns.

Numele lui este Alexander Stuart-Houston și locuiește in New York.

Alexander a mărturisit că numele său mijlociu este chiar Adolf, este republican și a votat cu Donald Trump.

„Îmi place de Angela Merkel, e bună. Pare o persoană inteligentă și deșteaptă și spune că face ceea ce trebuie atunci când e întrebată de situația refugiaților”, a spus nepotul lui Hitler.

BILD meets the dictator’s great-nephew in the US

What Alexander Hitler thinks about Merkel and Trump https://t.co/uuRdwW4Tln