Nou scandal în Marea Britanie, pe tema Brexit. Două demisii importante

Doi vicepreşedinţi ai Partidului Conservator britanic au demisionat marţi în semn de protest faţă de propunerile premierului Theresa May cu privire la ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, transmite dpa.



Demisiile parlamentarilor conservatori Maria Caulfield şi Ben Bradley urmează celor de luni ale miniştrilor David Davis (Brexit) şi Boris Johnson (afaceri externe) şi secretarului de stat pentru Brexit, Steve Baker, un eurosceptic declarat.



În scrisoarea de demisie, Ben Bradley s-a declarat incapabil să promoveze propunerile premierului May în circumscripţia sa electorală, Mansfield, unde o majoritate a votat, la referendumul din 2016, pentru ieşirea ţării din UE.



Dezacordurile din cadrul guvernului britanic fac să planeze ameninţarea cu un vot de neîncredere împotriva premierului Theresa May.