"Nu faceți greșeala asta de Paști!" | Avertismentul unui medic cu privire la ouăle din ciocolată

Create pentru a-i seduce în principal pe copii și a deschide, astfel, buzunarul părinților, ouăle, dar și iepurașii din ciocolată au sfârșit prin a capta interesul adulților.

Însă adulții sunt la capătul procesului de creștere, iar un ou de ciocolată furnizează marea majoritate a aportului caloric zilnic recomandat pentru o persoană matură, avertizează dr. Andrew Kelso, director medical în cadrul NHS (sistemul britanic de asigurări de sănătate) pentru regiunile Suffolk și North East Essex.

Caria dentară, obezitatea și diabetul de tip 2 sunt în creștere, a avertizat dr. Kelso, făcând apel la moderație.

Intervievat pe site-ul instituției, el i-a sfătuit pe oameni "să reziste impulsului de a mânca un ou de ciocolată dintr-o dată".

"Mulți dintre noi nu își dau seama că un ou de ciocolată de Paște conține, în medie, aproximativ trei sferturi din aportul zilnic de calorii recomandat pentru un adult. În cazul în care ouăle sunt combinate cu prăjituri și biscuiți, toate acestea înseamnă mult zahăr și multe calorii în plus, iar acest lucru nu face bine organismului nostru. Bucurați-vă de dulciuri. Dar vă rugăm să nu exagerați", a spus el.

Please don't eat an Easter egg in one go, says #NHS medical director Dr Andrew Kelso, plus other advice to help you and your family keep well over the holidays - https://t.co/mmmuF8PU1R@HWSuffolk @SCCPublicHealth @ESNEFT @PHOEBEIPS @Suffolk_PC @SuffolkGPFed @SuffolkLPC pic.twitter.com/1HHGuMmUkF