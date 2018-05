O bătrână a intrat cu mașina în mulțimea de pe trotuar: Un mort şi trei răniţi

O femeie în vârstă de nouăzeci de ani a intrat cu maşina în pietoni, a ucis o femeie şi a rănit alte trei persoane luni, în estul Japoniei, a anunţat poliţia, relatează AFP.

Vehiculul a urcat pe trotuar în apropierea unei intersecţii aglomerate, în oraşul Chigasaki, la sud-vest de Tokyo, şi a rănit patru trecători, a precizat un purtător de cuvânt al poliţiei.

”O femeie atinsă a fost declarată moartă ulterior, iar altre trei persoane, două femei şi un bărbat, au fost rănite”, a precizat el.

Conducătoarea este în vârstă de 90 de ani, a declarat purtătorul de cuvânt.

Poliţia ancheta luni cauzele accidentului.

Presa locală scrie că automobilista a fost uşor rănită, scrie News.ro.

One dead and three injured after driver in her 90s mounts curb in Kanagawa. Drivers over 65 were responsible for 965 deadly accidents nationwide in 2016. https://t.co/xvUrTpbMSb