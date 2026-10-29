Washingtonul a interzis miercuri importurile de la trei companii chineze din industria genomicii. Foto: Getty Images

Decizia SUA de a interzice importurile de la trei companii chineze din industria genomicii a înfuriat China. Statele Unite au invocat presupuse abuzuri ale drepturilor omului, însă Ministerul chinez de Externe a respins acuzațiile și a acuzat SUA că fabrică minciuni și scuze ca să suprime fără motiv întreprinderile din China, relatează Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing, Guo Jiakun, a cerut SUA să înceteze să se mai amestece în afacerile sale interne și să împiedice dezvoltarea ţării sub pretextul drepturilor omului.

Guo Jiakun a fost aceste declarații într-o informare zilnică pentru presă, rugat să comenteze decizia SUA de a include mai multe companii chineze din regiunea Xinjiang pe o listă neagră, invocând „munca forţată”.



Guo a spus că partea americană a fabricat neîntrerupt minciuni legat de Xinjiang şi se folosește de aceste presupuse abuzuri ca scuză pentru a suprima fără motiv întreprinderile chineze. Oficialul guvernamental a adăugat că China este extrem de nemulţumită şi se opune ferm acestui lucru.



Aşa-numita „muncă forţată” este pur şi simplu o minciună a secolului inventată de anumite elemente antichineze, care are scopul de a destabiliza Xinjiang, de a denigra China şi de a încetini dezvoltarea acesteia, a mai spus Guo, potrivit agenției Xinhua.



China va lua măsurile necesare pentru a apăra cu fermitate drepturile şi interesele legitime ale întreprinderilor chineze, a declarat purtătorul de cuvânt.



Washingtonul a interzis miercuri importurile de la trei companii chineze din industria genomicii, deoarece în fabricile lor ar fi forțați să muncească uiguri și alte minorităţi etnice din regiunea Xinjiang, potrivit Reuters.