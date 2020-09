O elevă de 10 ani a murit după ce a fost bătută de profesor. Fata greșise două probleme la matematică

Fata era elevă la o școală primară din centrul Chinei. Ea a fost lovită peste palme de patru ori și obligată să stea îngenunchi timp de patru minute, relatează China Daily.

Alte publicații scriu că eleva a mai fost trasă de urechi și lovită în cap de profesorul de matematică, transmite dailystar.co.uk.

Când a ajuns acasă fata se simțea amețită și a fost dusă la spital. Eleva a fost declarată decedată câteva ore mai târziu.

O anchetă asupra morții fetei este în curs.

Profesorul a fost suspendat, alături de directorul școlii.



