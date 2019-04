O mamă a șapte copii, Tammi Bleimeyer, și-a ținut fiul vitreg de numai cinci ani înr-o cutie de carton sub scara, precum în filmul Harry Potter.

Femeia a fost descoperită de poliție în urma unei plângeri făcute chiar de fiul ei adolescent în vârstă de 16 ani care nu mai suporta să își vadă frățiorul ținut în acele condiții. Acesta a explicat poliției situația, declarând și că fratele său era bătut în mod constant, și că mama îl dădea cu capul de pereți.

