O insulă tropicală de lux va fi vândută cu zece dolari. Oricine poate intra în posesia ei dacă face asta

O insulă din Marea Caraibilor, pe care se află unul dintre cele mai luxoase resorturi din America Centrală, este vândută la un preț derizoriu de numai 10 dolari. Cuplul care deține insula a decis să organizeze un concurs la care poate participa oricine și să aleagă un câștigător dintre cei înscriși.

Dave și Suzanne, cuplul care deține principalul resort de pe insula tropicală, au petrecut cinci ani transformând o casă rustică într-una care a intrat pe TripAdvisor în primele cinci resorturi de lux din Panama și din întreaga Americă Centrală, informează The Mirror.

Paradisul exotic Casa Cayuco Eco Adventure Lodge se întinde pe o suprafață de 8 kilometri pătrați și este delimitat de o pădure tropicală, așa că se poate spune că ai la dispoziție întreaga insulă, mai ales că în zonă nu sunt foarte multe astfel de unități de cazare care să ofere toate facilitățile necesare. Resortul dispune de patru cabine private, un complex hotelier, două complexe cu apartamente private, cumulând 24 de paturi.

Cei care vor să se înscrie în concurs trebuie să plătească o taxă de doar 10 dolari, așa că este de așteptat ca proprietarii insulei să se aleagă cu o sumă frumoasă de pe urma insulei, mai ales că se pot cumpăra mai multe bilete de înscriere în competiție. În plus, ei oferă câștigătorului și o primă de instalare de 50.000 de dolari cash, pentru a îi ura bun venit norocosului câștigător.

Cuplul povestește că a vândut tot ce avea, inclusiv apartamentul și mașinile, pentru a-și permite să cumpere resortul, pe care l-a renovat apoi, încetul cu încetul. Dave și Suzanne spun că vor să își mărească familia acum și intenționează să construiască un alt resort, de la zero, într-o altă regiune din Panama.

