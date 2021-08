Traducător afgan salvat din iad de Îngerul din Kabul: un fost ofițer de informații a reușit să-i asigure zborul spre libertate

Pam French vorbea la telefon cu Nawaz, cu care a lucrat cu ani în urmă, atunci când era detașata în Helmand.

A auzit panica din vocea acestuia când i-a spus că pentru a doua zi consecutiv îi este interzis accesul pe aeroport, și spre zborul care ar putea să îl ducă spre libertate pe el, și pe familia lui, din cauză că nu are actele necesare.

”A trebuit să îl sun și să verific în ce stadiu este cu plecarea, așa că am auzit tot ce s-a întâmplat”, a spus Pam care grădinărea în casa ei din Wales.

”Era foarte multă gălăgie, și am cerut să vorbesc cu un soldat. I-am explicat foarte clare că are toate actele, sunt apobate, și că are un loc în avion. I-am cerut să îl lase să treacă”.

”Soldatul a strigat pe altcineva spunând că este o femeie la telefon care zice că are permisiune”.

”Mai târziu am aflat că Nawaz a reușit să intre în aeroport și că va urca într-un avion mai târziu în cursul zilei”.

Nawaz a confirmat că el și familia lui sunt în siguranță. Aceștia au petrecut doua zile fugind, până când, în sfârșit, li s-a permis accesul pe aeroport.

Acolo unul dintre copii s-a pierdut de familie, și au petrecut câteva ore îngrozitoare căutându-l în marea de oameni.

Acesta e doar unul dintre cazurile care arată cu ce se confruntă echipele din Kabul. Condițiile sunt dificile, cu sute de afgani care cer locuri în zborurile ce pleacă din Afganistan.

Din fericire pentru Nawaz, a lucrat cu Pam în trecut, iar în ultimele săptămâni, aceasta a făcut presiuni în numele diverșilor traducători care au fost în echipa ei.

Inițial, o parte dintre ei au refuzat relocarea pentru că nu au fost angajați direct de guvernul britanic.

Nawaz a lucrat 7 ani în Helmand și a fost spitalizat după o operație. Acum 4 ani a început să lucreze cu forțele britanice în antrenamentul soldaților afgani.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal