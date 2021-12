Olaf Scholz condamnă „negarea adevărului” în ceea ce privește COVID-19 în discursul inaugural

Într-un discurs amplu în care a spus că sunt „multe de făcut” și „nu există timp de pierdut”, Scholz a recunoscut, de asemenea, provocările uriașe cu care se confruntă Germania în abordarea problemelor climatice, inclusiv temerile pe care mulți le-au avut cu privire la impactul pe care l-ar putea avea asupra vieții lor tranziția de neutralitate climatică.

El a promis o „distribuție echitabilă” a costurilor și a spus că toată lumea va beneficia de „siguranța și securitatea” trecerii la energie regenerabilă. Dar el a spus că o mare majoritate a populației va trebui să susțină promisiunea guvernului de a avansa cu șapte ani retragerea de la combustibilii fosili – pe care s-au bazat 250 de ani de prosperitate germană – pentru ca tranziția să poată funcționa. Investițiile private sprijinite de subvenții guvernamentale ar fi, de asemenea, în centrul încurajării inovațiilor privind neutralitatea climatică, a spus el.

Omagiu adus Angelei Merkel

Scholz, al cărui guvern de coaliție format din social-democrații săi, Verzii și FDP pro-business și-a preluat funcția în urmă cu o săptămână, a adus un omagiu și predecesoarei sale, Angela Merkel. El i-a mulțumit pentru că a permis o tranziție lină a puterii de la guvernul ei la al lui, datorită „manierei ei calme” și a lăudat-o pentru „modestia și lipsa de afectare” ei. El a spus că ușurătatea tranziției a fost „admirată și a câștigat respectul multora din întreaga lume”.

Scholz și-a deschis discursul de 90 de minute îndemnând germanii să se vaccineze, astfel încât țara să poată „reveni la normal”, și a subliniat efortul comun necesar pentru a învinge virusul.

Până acum, puțin mai puțin de 70% dintre germani au primit două doze de vaccin, în timp ce 26% au primit o doză de rapel.

El și-a petrecut primele 10 minute ale discursului său condamnând „negarea adevărului, teoriile absurde ale conspirației, dezinformarea intenționată și extremiștii pregătiți pentru violență” care au contribuit la rata scăzută de vaccinare a Germaniei, pe un ton mult mai ascuțit decât cel folosit vreodată de Merkel în timpul pandemia. Scholz a spus că nu înțelege de ce, în ciuda faptului că fiecare adult din Germania avea acces la două lovituri, iar cei mai vulnerabili au acces la un jab de rapel, atât de mulți încă nu au acceptat oferta.

„Dacă ar avea, am avea pandemia sub control până acum”, a spus el. „Atunci am putea trăi un Crăciun plin de sens cu vechile noastre libertăți.”

El a atacat în special protestatarii care au încercat să deraieze măsurile guvernamentale de a reduce COVID-19.

Scholz a spus că nu va permite unei „mici minorități de extremiști să încerce să-și impună voința întregii noastre societăți”, subliniind că „democrația noastră este pregătită să se apere și știe cum să o facă”.

Locuințe la prețuri accesibile

Scholz a subliniat hotărârea guvernului său de a privi dincolo de pandemie, prezentându-și planurile de transport, inclusiv o creștere a numărului de trenuri, readucerea la viață a gărilor dezafectate și încurajând utilizarea mașinilor electrice.

Mai multe locuințe la prețuri accesibile sunt, de asemenea, în fruntea agendei sale, inclusiv o creștere a construcțiilor noi și introducerea unui plafon pentru creșterile chiriilor.

El a numit Germania o națiune a imigrației și a spus că în viitor va fi mai ușor pentru oameni să devină cetățeni germani și să poată vota, iar cetățenia multiplă va fi, de asemenea, o posibilitate, pentru a reflecta „realitatea multor oameni”.

Un salariu minim de 12 euro pe oră urma să fie introdus de anul viitor, a spus el, subliniind modul în care pandemia a sporit conștientizarea importanței fiecărui tip de lucrător.

El a anunțat, de asemenea, o creștere a efortului de a combate crima organizată, extremismul politic și evaziunea fiscală, dar a spus că cea mai mare amenințare la adresa democrației germane vine din partea extremismului de dreapta.

Printre o serie de probleme de politică externă, inclusiv China și NATO, în conformitate cu predecesorii săi, el a spus că succesul proiectului european rămâne „cea mai importantă preocupare națională” a Germaniei. El a spus că unitatea europeană este vitală pentru a acționa împotriva masării de trupe „foarte îngrijorătoare” la granița dintre Ucraina și Rusia.

