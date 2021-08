Iadul de flăcări din Grecia: a fost salvat situl Olimpia Antică. Pe insula Evia, oamenii au fost evacuați cu bărcile

Situat în regiunea Elis, în peninsula Peloponez, situl a fost în pericol de a fi distrus de flăcările care se apropiaseră la 500 de metri distanță.

"S-a făcut tot posibilul pentru a proteja situl arheologic și muzeul", declara miercuri noaptea ministrul grec al culturii, Lina Mendoni.

În cele din urmă, focul a fost adus sub control. Au fost salvate situl arheologic, muzeul și facilitățile Academiei Olimpice Internaționale.

Autoritățile au mobilizat în zonă două avioane și trei elicoptere care au aruncat apă peste focarele violente. La sol au acționat peste 170 de pompieri cu 52 de vehicule.

Presa internațională notează că, pe parcursul a 24 de ore, Grecia a înfruntat 118 incendii, în condițiile în care țara este pârjolită de o caniculă cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius.

Una dintre cele mai dramatice și mai spectaculoase evoluții a fost consemnată pe insula Evia, situată la aproximativ 200 de kilometri de capitala Atena.

Un incendiu izbucnit marți în pădurea de pini de la poalele muntelui Parnitha a trimis valuri de fum gros, negru și acid spre Atena iar în urma fronturilor de foc au rămas ruine de case arse, notează The Guardian.

Cel puțin 150 de locuințe au fost distruse în mai multe localități de pe insulă.

O atenție specială a suscitat mănăstirea Sf. David, unde trei călugări au refuzat, miercuri, să fugă din fața flăcărilor ce au atins până la 40 de metri înălțime.

Poliția a spus că îi va evacua cu forța pe călugări, dacă viețile acestora vor fi în pericol.

Între timp, 85 de oameni strânși pe plajele din Evia au fost evacuați cu cinci bărci.

?| #Greece faces 118 #fires in 24 hours



▪️People on the Greek island of #Evia were evacuated by boats as wildfire spread rapidly, destroying 150 houses.

▪️Skies are filled with smoke and ash. Dozens have contacted emergency services complaining of breathing difficulties.