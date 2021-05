Organizația Mondială a Sănătății i-a venit de hac variantei indiene de COVID. Alfabetul grec, arma secretă a OMS

OMS a anunțat un nou sistem de denumire pentru variantele de COVID.

De acum înainte, organizația va folosi litere grecești pentru a indica varianta depistată prima oară în Marea Britanie, Africa de Sud sau India.

Varianta britanică va fi denumită Alfa, varianta sud-africană va fi indicată prin litera grecească Beta iar cea indiană va fi referită drept Delta.

OMS a justificat decizia menționând că dorește să simplifice discuțiile legate de COVID dar și pentru a înlătura stigmatizarea unor state.

"Nicio țară nu ar trebui stigmatizată pentru detectarea și raportarea variantelor", susține Maria Van Kerkhove, șefa echipei tehnice a OMS.

Ea a precizat că noul sistem de numire adoptat de OMS nu va înlocui denumirile științifice ale variantelor de coronavirus.

Today, @WHO announces new, easy-to-say labels for #SARSCoV2 Variants of Concern (VOCs) & Interest (VOIs)



They will not replace existing scientific names, but are aimed to help in public discussion of VOI/VOC



