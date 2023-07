Alertă la Palatul Buckingham! Un bărbat s-a legat cu cătușele de porți! Turiștii, avertizați să părăsească locul

Turiștii au fost avertizați să părăsească zona în jurul orei 17:23, când un bărbat îmbrăcat în tricou alb, cu șapcă pe cap, și-a legat mâna stângă de intrarea spre Victoria Memorial.

Videoclipul distribuit pe rețelele sociale arată o mulțime de polițiști aflați în zona incidentului, încercând să vorbească cu bărbatul, în timp ce acesta gesticulează.

În înregistrare nu se înțelege clar ce spune.

Mai mulți polițiști înarmați stau de cealaltă parte a gardului.

Poliția Metropolitană spune că negocierile sunt în desfășurare, scrie The Sun.

Unfolding drama at Buckingham Palace where a man has handcuffed himself to the entry gates.. police on hand @10NewsFirst @10NewsFirstMelb #buckinghampalace pic.twitter.com/dpHYqQvR67