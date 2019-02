Papa Francisc, mesaj minunat în Emiratele Arabe Unite

Papa Francisc, primul suveran pontif din istorie care a păşit pe pământul din Peninsula Arabică, participă luni la o reuniune interreligioasă internaţională în Emiratele Arabe Unite, înainte de a oficia, marţi, o slujbă specială în faţa unei mulţimi uriaşe de credincioşi, care va reprezenta un eveniment inedit pentru această regiune a lumii, informează AFP.



"Am venit aici ca un frate" - această declaraţie a papei Francisc a fost preluată de toată presa din Emiratele Arabe Unite. Liderul spiritual al celor 1,3 miliarde de catolici din lumea întreagă a participat la o întrevedere cu prinţul moştenitor din Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, personalitate politică influentă, care se laudă cu "coexistenţa pacifistă" între religiile din ţara sa.



Suveranul pontif a evocat în cadrul acelei întâlniri situaţia din Yemen, o ţară săracă din Peninsula Arabică, în care se desfăşoară cea mai gravă criză umanitară din lume, potrivit ONU, din cauza unui război cu efecte devastatoare.



Înainte de a sosi duminică în Abu Dhabi, papa Francisc i-a îndemnat pe participanţii la războiul din Yemen "să favorizeze într-o manieră urgentă respectarea acordurilor stabilite" sub egida ONU, mai ales pentru a permite un armistiţiu în oraşul portuar Hodeida, esenţial pentru coordonarea în regiune a ajutorului umanitar internaţional.



Populaţia yemenită plăteşte un tribut greu şi "foarte mulţi copii suferă de foame", a reamintit liderul de la Vatican.



Emiratele Arabe Unite sunt criticate de ONG-uri pentru intervenţia lor militară din Yemen începând din 2015, alături de formaţiunile aflate la putere, aflate în război cu rebelii Houthis.



În timpul vizitei sale în Abu Dhabi, papa Francisc a asistat la o ceremonie militară: avioane de vânătoare au survolat uriaşul palat prezidenţial, eliberând pe cer jeturi de fum galben şi alb, culorile drapelului Vaticanului.



Suveranul pontif i-a înmânat gazdei sale un medalion încadrat, care prezintă o întâlnire din 1219, în plină Cruciadă, între Sfântul Francisc de Assisi şi sultanul Malik al Kamil în Egipt, considerat un veritabil pilon vechi de 800 de ani al dialogului dintre musulmani şi catolici.



"Mesajul"



Fostul cardinal argentinian Jorge Bergoglio a decis să preia numele papal Francisc datorită pasiunii Sfântului Francisc de Assisi pentru fraternitate universală şi sărăcie.



Prinţul moştenitor saudit i-a remis papei Francisc un act notarial, datat din 1963, care oferea un teren pentru construirea primei biserici catolice în Emiratele Arabe Unite.



Autorităţile din Emiratele Arabe Unite interzic orice exploatare politică a religiei, în special de către islamiştii din mişcarea Frăţia Musulmană.



În 2014, Emiratele Arabe Unite s-au alăturat coaliţiei internaţionale antijihadiste din Siria şi, pentru a-şi demonstra "toleranţa zero faţă de extremism", au interzis apoi 83 de grupări considerate "teroriste".



Papa Francisc a cerut deja lumii musulmane - lideri politici, religioşi şi universitari - să condamne fără ambiguitate terorismul, sursă a islamofobiei.



După ce a declarat că 2019 va fi "Anul Toleranţei", Emiratele Arabe Unite se îngrijesc cu minuţiozitate de imaginea ţării şi se declară mândră să aibă o populaţie alcătuită în procent de peste 85% din expatriaţi de toate naţionalităţile şi toate religiile. "Este o ţară care încearcă să fie un model de coabitare", a declarat papa Francisc.



Însă autorităţile din acest emirat din Golful Persic controlează mass-media locale, interzic partidele politice şi îi încarcerează pe opozanţii săi, afirmă Amnesty International şi Human Rights Watch, care au cerut liderului de la Vatican să abordeze în cadrul discuţiilor oficiale chestiunea drepturilor omului.



Luni, suveranul pontif s-a întâlnit cu marele imam sunnit din Al-Azhar, şeicul Ahmed al-Tayeb, pe care l-a vizitat în Egipt în 2017 şi care a avut discursuri foarte dure la adresa jihadiştilor.



Marele imam din Al-Azhar prezidează "Consiliul musulman al străbunilor", o fundaţie creată în Abu Dhabi pentru a promova pacea şi care se află la originea acestei reuniune interreligioase internaţionale. Aproximativ 700 de personalităţi au participat la întrevederea de luni, inclusiv patriahi ai bisericilor creştine orientale şi rabini.



Potrivit Vaticanului, "reuniunea este mesajul" celei de-a 27-a vizite întreprinse de papa Francisc în străinătate.



Slujbă pentru 135.000 de credincioşi



Dialogul interreligios, în special cu islamul, a devenit o temă majoră pe durata primilor şase ani din mandatul papei Francisc.



În ultima zi a vizitei sale, marţi, papa Francisc va oficia o slujbă pe un stadion din Abu Dhabi, "eveniment aproape nesperat", pentru credincioşii catolici din regiune, în majoritatea lor muncitori imigranţi asiatici, provenind mai ales din Filipine şi India, a precizat Sfântul Scaun.





Aproximativ 135.000 de bilete au fost distribuite pentru ocuparea locurilor disponibile în interiorul stadionului. Spaţiile din exteriorul acestuia ar urma să fie şi ele invadate de credincioşi, mulţi dintre ei dorind să îl salute pe papa Francisc, care se va deplasa în deja celebrul "papa-mobil".



În această ţară, prezenţa locaşurilor de cult creştine frecventate de străini este tolerată, cu condiţia ca aceştia să rămână discreţi şi să evite prozelitismul.



Aproximativ 1 milion de catolici trăiesc în Emiratele Arabe Unite, reprezentând 10% din populaţia naţională. Ţara deţine cel mai mare număr de biserici catolice din această regiune arabă - opt.



Totuşi, nicio slujbă catolică nu poate fi oficiată în spaţiile publice din Emiratele Arabe Unite. Din acest motiv, slujba papei Francisc va avea un caracter excepţional.