Papa Leon a devenit primul papă din istorie care votează la alegerile din SUA

Papa Leon al XIV-lea. Foto: Getty Images

Papa Leon al XIV-lea a votat prin corespondență în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, a confirmat vineri Vaticanul. Născut la Chicago, el a devenit astfel primul lider al Bisericii Catolice care votează în Statele Unite, informează The Washington Post.

Vaticanul nu a precizat cum a votat acesta. Papa Leon, cunoscut anterior sub numele de Robert Prevost, „și-a exercitat dreptul de vot în calitate de cetățean al Statelor Unite, ori de câte ori a fost eligibil să facă acest lucru. În conformitate cu această practică de lungă durată de participare civică, el și-a trimis votul prin corespondență în Chicago”, a transmis Vaticanul.

„Sfântul Părinte își exprimă convingerea că cetățenii au dreptul și datoria de a participa la procesele democratice”, se mai arată în comunicat.

Anunțul a venit pe fondul tensiunilor legate de un scrutin crucial în Statele Unite și după ce președintele Donald Trump a încercat să pună la îndoială votul prin corespondență.

Trump l-a criticat pe Papă

În luna aprilie, liderul american l-a criticat dur pe Papă, numindu-l „dezastruos în politica externă” și „slab în fața criminalității”.

Reacția vehementă a lui Trump a survenit după săptămâni în care Leo a condamnat în repetate rânduri războiul din Iran, îndemnându-i pe cei care se opun acestuia să-și contacteze „membrii Congresului” pentru a le transmite: „nu vrem război, vrem pace”.

Leo este considerat o figură mai moderată decât predecesorul său, Papa Francisc, în privința unor chestiuni precum migrația; cu toate acestea, Papa – născut în Statele Unite – a calificat drept „inumane” operațiunile agenției americane pentru imigrație (ICE – Immigration and Customs Enforcement).

De asemenea, el i-a criticat pe cei care încearcă să invoce numele lui Dumnezeu pentru a justifica războiul – o luare de poziție care a venit după ce secretarul Apărării, Pete Hegseth, făcuse exact acest lucru.

Publicația Chicago Sun-Times a relatat pentru prima dată despre solicitarea lui Leo de a primi un buletin de vot, citând-o pe Kim Fladhammer, șefa de cabinet din cadrul biroului secretarului comitatului Will, care a declarat: „Robert Francis Prevost figurează pe lista persoanelor care au solicitat un buletin de vot prin corespondență pentru alegerile care urmează”.

Papa, înregistrat la o adresă aproape de Chicago

Potrivit sursei citate, Papa este înregistrat la o adresă din localitatea New Lenox, situată la 41 de mile (aproximativ 66 km) sud-vest de Chicago.

Înainte de a deveni papă, Leo a votat în alegerile primare republicane din 2012, 2014 și 2016, precum și în cele democrate din 2008 și 2010.

De asemenea, el a votat la alegerile generale din 2012, 2014, 2018 și 2024, a mai relatat publicația. În statul Illinois, alegătorii nu sunt obligați să fie afiliați unui partid și pot alege în cadrul alegerilor primare ale oricărui partid doresc să voteze.

Vaticanul a precizat că Leo — care a dobândit cetățenia peruană în perioada în care a activat acolo ca misionar și episcop — a votat, de asemenea, în această țară sud-americană „ori de câte ori a avut dreptul să o facă”.