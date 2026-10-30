Trump își schimbă strategia cu 4 zile înainte de alegeri. Își anulează mitingurile și insultă un reporter: "Arăți ca dracu'"

Donald Trump, la un miting electoral în Florida, 23 octombrie 2026. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump și-a anulat participarea la mitingurile electorale programate în acest weekend în statele Iowa și Kansas, notează CNN. Decizia vine cu patru zile înaintea alegerilor "midterm", în care sunt în joc toate mandatele din Camera Reprezentanților, 35 de mandate de senator și 36 de mandate de guvernator.

Președintele și-a ieșit din fire și a i-a spus "arăți ca dracu'" unui reporter care i-a adresat o întrebare chiar pe acest subiect și a vrut să afle dacă liderul republican "se simte bine".

"Mă urmărești de două săptămâni. Ești dezgustător. Intră-ți în formă, arăți ca dracu'", a reacționat președintele, după ce jurnalistul l-a întrebat dacă a renunțat să meargă în Kansas pentru că "s-a săturat" de călătorii.

"Motivul este că nu simt nevoia să merg în Kansas. Merg în Florida și voi mai face și alte mitinguri, dacă e cazul. Dar el a întrebat: 'Nu mergeți în Kansas, domnule? Vă simțiți bine?' M-a urmărit două săptămâni. Mă simt perfect", a continuat el.

Trump susține că motivul pentru care nu merge în Kansas este că senatorul republican Roger Marshall, care își apără mandatul, "stă foarte bine" în sondaje.

Însă un sondaj CNN a relevat că, la nivelul alegătorilor din Kansas care spun că se vor prezenta la vot pe 3 noiembrie, democratul Adam Hamilton (49%) s-ar afla în fața senatorului Marshall (45%).

În plus, participanții la sondaj au exprimat, în general, o părere negativă despre Marshall și au spus că opțiunea lor electorală este influențată mai degrabă de persoana acestuia decât de popularitatea contracandidatului democrat.

CNN: Mai mulți lideri republicani au răsuflat ușurați după ce Trump și-a anulat participarea la mitinguri

Deocamdată, singurul eveniment cu prezență fizică planificat de Trump este miting de vineri, din Florida.

În schimb, președintele plănuiește până la 20 de întâlniri virtuale cu alegătorii, schimbare de strategie care vine cu patru zile înainte de scrutinul de la jumătatea mandatului.

Noua abordare contrastează puternic cu cea de la alegerile midterm din primul mandat prezidențial al lui Trump. O analiză a relatărilor de presă din acea perioadă arată că, înainte cu 72 de ore de alegerile congresionale din 6 noiembrie 2018, Trump a susținut șapte mitinguri în tot atâtea state. El a vizitat atunci Montana, Florida, Georgia, Tennessee, Ohio, Indiana și Missouri.

CNN notează că, aflând de anularea mitingurilor planificate de Trump, unii oficiali republicani de rang înalt și-au exprimat, în mod discret, ușurarea.