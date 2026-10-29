Dan Sullivan vs. Dan Sullivan în alegerile din SUA. Cum au ajuns doi candidați cu același nume pe listele din Alaska. Trump e furios

Democrații americani speră la un „val albastru” (o victorie care să „măture” Partidul Republican) la alegerile „midterm”. Foto: Getty Images

Guvernatorul republican al statului american Alaska a cerut să fie deschisă o anchetă cu privire la un presupus „plan”, care a dus la înscrierea în cursa pentru Senatul SUA din acest stat la doi candidați cu același nume. Anunțul guvernatorului american a venit după ce New York Times a scris că echipa democraților a încercat să recruteze candidați care să îi pună în încurcătură pe alegători, relatează BBC. În scandalul din Alaska a intrevenit și Trump, care vrea să împiedice validarea alegerilor dacă nu câștigă Dan Sullivan susținut de el.

Guvernatorul Mike Dunleavy a anunțat pe X că a cerut o anchetă pentru a stabili dacă acest „plan a încălcat legile din Alaska”. Nu a spus la ce legi se referă.

Today’s New York Times reporting reveals disturbing new evidence of an organized effort to manipulate Alaska’s elections by recruiting candidates—including one with the same name as an incumbent U.S. Senator—to deliberately confuse voters and misdirect their votes. The Alaska Division of Elections investigated these very concerns in June of this year. The new reporting substantially supports the Division’s findings. I am therefore directing the Department of Public Safety to investigate whether this scheme violated Alaska’s laws and whether criminal charges or civil action are warranted. The evidence will determine what happens next. Alaskans have a fundamental right to vote for the candidate they actually intend to support. Deliberately tricking voters into casting their ballots for someone else strikes at the integrity of our elections. Anyone or any organization found to have broken the law must be held accountable. — Governor Mike Dunleavy (@GovDunleavy) October 29, 2026

Dunleavy a făcut referire la ancheta din New York Times, potrivit căreia echipa candidatei Democrate Mary Peltola a colaborat cu persoane care au încercat să recruteze candidați de umplutură.

Dan Sullivan, senatorul Republican care candidează pentru a fi re-ales în statul Alaska, și aliații săi i-au acuzat pe Democrați că încearcă să îi deruteze pe alegători. Echipa lui Peltola susține că nu a greșit cu nimic și neagă acuzațiile.

Democrații spun că nu l-au încurajat pe cel de-al doilea Dan Sullivan, un profesor pensionat care locuiește într-un sat pescăresc izolat, să candideze. Și el a negat orice legătură cu campania lui Peltola.

Scrutinul din Alaska este considerat de unii analiști drept unul dintre cele mai strânse din alegerile din SUA de săptămâna viitoare, care vor decide ce partid va controla Congresul. Americanii sunt chemați la vot marți.

Anunțul lui Dunleavy, în care nu a menționat echipa de campanie a lui Peltola, arată că informațiile publicate de NYT au confirmat concluziile la care Divizia Electorală a statului ajunsese la începutul acestui an.

„Prin urmare, dispun Departamentului pentru Siguranță Publică să investigheze dacă acest plan a încălcat legile din Alaska și dacă se impun acuzații penale sau acțiuni civile. Dovezile vor decide ce se va întâmpla în continuare”, a scris el.

În ancheta NYT, jurnaliștii americani au relatat că persoane apropiate de campania lui Peltola, precum și membri de rang înalt ai Comitetului pentru Campaniile Senatoriale Democrate (DSCC), au încercat să-l convingă pe Sullivan, profesorul, să candideze în cursa pentru Senat.

Demersul ar fi făcut parte dintr-o acțiune mai amplă de a încuraja alți candidați de umplutură să intre în cursa electorală și să reducă din sprijinul pentru senatorul republican.

Dan Sullivan vs. Dan Sullivan

Pe buletinul de vot, cei doi candidați urmează să apară cu numele Dan S Sullivan, care va fi identificat drept senatorul republican în funcție, și Daniel J Sullivan Jr.

Senatorul Dan Sullivan a declarat miercuri seară, pentru Fox News, că Peltola ar trebui „să spună adevărul” și a descris situația drept un scandal de o gravitate extremă.

Colega sa republicană din Alaska, senatoarea Lisa Murkowski, a acuzat campania democrată că urmează un „tipar de minciuni”.

Președintele Donald Trump a cerut ca Peltola să fie exclusă de pe buletinul de vot.

Republicanii au încercat să obțină scoaterea de pe liste a celuilalt Dan Sullivan, dar Curtea Supremă din Alaska a respins solicitarea, motivând că nu a încălcat nicio lege atunci când s-a înscris în cursa electorală.

Deși oficiali de la nivel statal și federal au cerut anchete după publicarea articolului din The New York Times, experții în legislație electorală au declarat că este puțin probabil ca Sullivan, cel care nu deține funcția de senator, să fie eliminat de pe buletinul de vot. În plus, în acest moment nu este clar dacă au fost încălcate legi ale statului.

„Se pare că să convingi pe cineva să candideze nu este o infracțiune, chiar dacă numele lor este același cu cel al politicianului în funcție”, a spus Justin Levitt, expert în legislație electorală la Facultatea de Drept Loyola și fost oficial al Departamentului de Justiție.

Fostul profesor are dreptul constituțional de a candida și de a-și vedea numele pe buletinul de vot, a adăugat Ruth Greenwood, expertă în alegeri la Facultatea de Drept Harvard.

Trump vrea să împiedice validarea alegerilor

Administrația Trump a deschis un proces la o instanță federală săptămâna trecută cu scopul de a împiedica validarea rezultatului în eventualitatea în care senatorul Dan Sullivan pierde, argumentând că prezența a doi candidați cu același nume pe buletinul de vot ar putea deruta alegătorii.

Unii experți juridici și-au exprimat scepticismul cu privire la temeinicia procesului și la șansele acestuia de a avea succes, având în vedere că instanțele din Alaska au permis deja celui de-al doilea Sullivan să rămână pe buletinul de vot.

Argumentele juridice invocate efectiv de Departamentul de Justiție reprezintă o „teorie frivolă”, a declarat pentru BBC Rick Pildes, expert în legislație electorală la Universitatea din New York.

El a remarcat că procesul nu face trimitere la o prevedere legală specifică pe care guvernul ar dori să o aplice, ci doar la un preambul general dintr-o lege americană amplă privind dreptul de vot.

Oficialii electorali din Alaska au cerut unei instanțe federale să respingă procesul, „deoarece plângerea nu are niciun temei juridic”.

Departamentul de Justiție a promis că va continua să ia măsuri în urma informațiilor publicate de The New York Times. „Trișează, să spunem lucrurilor pe nume”, a declarat procurorul general Todd Blanche pentru Fox News, miercuri.

Într-o serie de postări pe Truth Social, Trump a făcut, la rândul său, referire la articol și a formulat diverse acuzații la adresa lui Peltola, susținând că aceasta ar trebui eliminată de pe buletinul de vot. El și-a reiterat sprijinul pentru Dan S Sullivan, senatorul republican în funcție, scriind: „Dan este un OM EXTRAORDINAR, care a obținut ÎNTOTDEAUNA rezultate pentru Alaska”.

Sistemul de vot prin clasament folosit în Alaska le permite alegătorilor să-i selecteze pe ambii candidați Sullivan dacă nu sunt siguri pe cine să voteze.

Conflictul riscă să întârzie conturarea imaginii complete a rezultatelor la nivel național după alegerile de la jumătatea mandatului. Miza este una înaltă: partidul care va controla Congresul va avea un impact semnificativ asupra ultimilor doi ani ai președinției lui Trump.

Într-o declarație transmisă înainte ca Dunleavy să anunțe ancheta, un purtător de cuvânt al organizației Alaskans for Mary a afirmat: „Mary a intrat în această cursă pentru că locuitorii Alaskăi merită un reprezentant care să lupte pentru reducerea costurilor și să pună Alaska pe primul loc, iar nicio postare pe X și nicio amenințare din partea vreunui politician de la Washington nu o vor împiedica să continue această luptă. Campania Alaskans for Mary nu are nicio implicare în niciuna dintre cele două campanii Sullivan”.

Într-o declarație transmisă presei americane, DSCC a negat, de asemenea, că ar fi fost implicat într-un astfel de plan.

De ce contează?

Trucurile murdare și încercările de a-i induce în eroare pe alegători nu sunt o noutate în politica americană, scrie PBS. În cursa pentru un loc în Senat în Ohio, republicanii au fost asociați cu o tentativă de a promova un candidat socialist înscris pe buletinul de vot, care ar putea atrage voturi de la candidatul democrat ce îl înfruntă pe senatorul Jon Husted.

Noutatea este că Departamentul de Justiție încearcă să împiedice validarea unui rezultat electoral. Trump a vrut ca departamentul să îl ajute să anuleze victoria președintelui democrat Joe Biden în alegerile din 2020, însă procurorii de carieră au împiedicat acest lucru. Acum, majoritatea acestor procurori au fost îndepărtați din funcții și înlocuiți cu loialiști ai lui Trump.

Cel mai înalt oficial al Departamentului de Justiție care a semnat plângerea în instanță, Stanley Woodward, a fost anterior avocatul persoanelor puse sub acuzare în legătură cu atacul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021.

Există îngrijorări pe scară largă că Trump va încerca să anuleze voința alegătorilor în noiembrie.

Procurorul general Todd Blanche a fost întrebat despre acest lucru joi, în Virginia. El a spus că nu dorește să excludă posibilitatea unei intervenții într-un scenariu de tip „apocaliptic”, dar a adăugat că „intenția Departamentului de Justiție nu este să intervină în mod necorespunzător în alegeri sau în procesul de certificare a rezultatelor de către state și nu a fost niciodată aceasta”.

Câteva ore mai târziu, departamentul a intentat procesul privind procedura de certificare a rezultatelor alegerilor din Alaska.