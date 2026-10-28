Trump anunță că va accepta rezultatele alegerilor din 3 noiembrie doar dacă sunt "corecte". Republicanii riscă să piardă Congresul

1 minut de citit Publicat la 09:17 28 Oct 2026 Modificat la 09:17 28 Oct 2026

Donald Trump spune că va recunoaște rezultatul scrutinului congresional de la jumătatea mandatului dacă este "corect". Foto: Hepta

Președintele american Donald Trump a declarat că va accepta rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului dacă scrutinul este "corect", în condițiile în care votul de marțea viitoare l-ar putea costa majoritatea în Congres, relatează miercuri Agerpres, care citează AFP.

Președintele SUA și-a intensificat atacurile și insinuările fără dovezi despre presupuse fraude electorale masive, pe măsură ce Partidul Republican continuă să scadă în sondaje, adaugă sursa citată.

Întrebat de jurnaliști dacă va respecta rezultatul scrutinului, Donald Trump a răspuns: "Da, dacă este corect".

De asemenea, el a evocat perspectiva în care ar putea colabora cu democrații, bine poziționați pentru a prelua controlul asupra Camerei Reprezentanților și - posibil - chiar și asupra Senatului.

"Vom găsi soluții", a promis el, înainte de a pleca la un miting de campanie.

Trump: Veto asupra Congresului înseamnă negociere

Liderul republican a subliniat, de asemenea, că are un drept de veto "puternic" asupra legilor aprobate de legislativul SUA. "Sper că nu va fi cazul, dar mulți președinți au făcut-o deja", a avertizat el.

"Veto-ul puternic" permite "negociere", a insistat el, înainte de a zbura spre Texas, stat considerat în mod normal un bastion al dreptei.

Președintele este însoțit de secretarul de stat american Marco Rubio, menționat de cercurile republicane drept posibil candidat pentru a-i succeda lui Donald Trump în 2028.

Trump nu a recunoscut nici până în prezent că a pierdut alegerile în 2020

Trump nu și-a recunoscut niciodată înfrângerea în alegerile din 2020 în fața democratului Joe Biden.

Luni, el a promis că va plăti un milion de dolari oricui deține informații care să ducă la o condamnare pentru fraudă electorală. Anterior, Trump i-a ordonat procurorului general să depună un recurs "preventiv" în cazul unei victorii a democraților în cursa pentru Senat din Alaska.

Președintele republican confirmă astfel speculațiile despre o contestare post-electorală în cazul în care partidul său pierde alegerile intermediare. Când a procedat similar la sfârșitul anului 2020, susținătorii săi au declanșat atacul asupra Capitoliului, pe 6 ianuarie 2021.