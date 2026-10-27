"Preşedinte de doi bani". Trump îl atacă pe Obama, după ce fostul preşedinte democrat i-a jignit decorul de la Casa Albă

Trump ripostează virulent la atacurile lui Obama privind lucrările sale de la Casa Albă. Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a reacţionat luni virulent la afirmaţiile pline de ironie făcute de Barack Obama care a comparat Casa Albă renovată de succesorul său cu un sediu Cheesecake Factory deschis de Saddam Hussein.



"Să spui că este un Cheesecake Factory (un lanţ popular de restaurante americane, n.red.) arată clar de ce ai fost un preşedinte de doi bani", a replicat preşedintele american într-o tiradă de trei minute, în timp ce era întrebat despre afirmaţiile făcute de Barack Obama în weekend, scrie Agerpres.



"Oamenii ca Obama ar trece direct pe lângă uşa de la intrare (...) Nu ar observa murdăria şi jegul de pe pereţii care n-au mai fost curăţaţi de ani de zile", a adăugat republicanul în faţa jurnaliştilor, înainte de a pleca într-o deplasare de campanie pentru alegerile de la mijlocul mandatului.



Barack Obama a participat în acest weekend, cu o săptămână înainte de scrutin, la mitinguri pentru a-i susţine pe candidaţii democraţi din Ohio şi Michigan.

El a lansat o critică acidă la adresa administraţiei Donald Trump, denunţându-i "haosul" şi "cruzimea". Însă atacurile sale cu privire la lucrările de renovare de la Casa Albă, la care Donald Trump ţine în mod deosebit, par să-l fi afectat cel mai mult pe fostul dezvoltator imobiliar.

Aceste lucrări includ, printre altele, construcţia unei săli de bal imense şi adăugarea de ornamente aurii în Biroul Oval.



"A transformat Casa Albă într-un loc care seamănă cu un Cheesecake Factory deschis de Saddam Hussein", a glumit Barack Obama sâmbătă, făcând referire la dictatorul irakian, executat în 2006 după invazia Irakului de către Statele Unite.

Donald Trump şi-a lansat cariera politică prin promovarea unei teorii a conspiraţiei rasiste şi nefondate, conform căreia democratul minţea în legătură cu locul său de naştere şi nu era, de fapt, născut în Statele Unite. Această nouă reacţie reflectă, de asemenea, nerăbdarea crescândă a republicanului în vârstă de 80 de ani, pe măsură ce se apropie scrutinul.



Duminică seară, el a publicat pe platforma sa, Truth Social, cel mai lung mesaj din istoria sa: un text de 1.300 de cuvinte în care nu ataca Iranul sau democraţii, ci pe umoristul american Bill Maher.



Săptămâna trecută, Donald Trump a atacat, de asemenea, mai mulţi jurnalişti care îl intervievau despre alegerile de la mijlocul mandatului - la care republicanii riscă să piardă controlul Congresului -, precum şi despre relaţiile sale cu Rusia.