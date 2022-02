Mamele din Ucraina, măsuri "sfâşietoare" pentru a-şi proteja copiii de un război: îi trimit la școală cu autocolante cu grupa sanguină

Părinţii pare că se pregătesc pentru ce e mai rău, notând astfel grupa de sânge a copilului pe o etichetă, după ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat trupelor să intre în două regiuni "separatoare" din estul Ucrainei, potrivit today.com.

De asemenea, în şcoli, elevii sunt învăţaţi cum să reacționeze în caz de urgență.

Vasyl și Marta sunt părinții a două fete, de 9 și 5 ani, care locuiesc într-un sat situat de lângă Kiev, capitala Ucrainei. Fiica mai mare a cuplului merge la școală în centrul orașului.

"Este ca o bucată de hârtie, cu informații despre grupa sanguină, numele părinților lor și numerele de telefon. Nu este un autocolant-tip. Depinde de fiecare părinte", a spus Vasyl, referindu-se la acele stickere speciale.

În plus, mamele ucrainene au început să discute despre autocolante cu grupa de sânge şi pe grupurile de Facebook, au observat jurnaliştii.

"Dacă vreți să știți cum reacționează ucrainenii la discursul lui Putin, iată ceva pe scurt:

Mamele de pe Facebook discută despre aplicarea de autocolante pe hainele copiilor lor, atunci când merg la școală, care să le indice grupa sanguină.

Nu faceți nicio greșeală: acest discurs a fost perceput ca o declarație de război împotriva Ucrainei.", a scris pe Twitter Olga Tokariuk, jurnalist independent în Kiev.

După discuţiile de pe grupurile de Facebook, informaţia s-a extins. Khrystyna, în vârstă de 41 de ani, mama a trei fete, spune că a aflat luni despre autocolante.

"Nu am încă autocolante, dar am avut o discuție foarte clară cu fiica mea mai mare pentru că, uneori, ea vine singură de la școală", spune femeia despre fiica de 13 ani.

Pe celelalte două copile, de 5 și 3 ani, spune că le ţine acasă, pentru că grădiniţa este departe de casă şi ia în calcul riscul ameninţarea războiului.

