Parlamentul European respinge propunerea președinției irlandeze a UE de tăiere a bugetului cu 160 de miliarde de euro

Europarlamentarul Siegfried Mureşan, negociator-şef al PE privind bugetul. Foto: Profimedia Images

Parlamentul European respinge ferm tăierile propuse de Preşedinţia irlandeză a Consiliului UE la viitorul buget multianual al Uniunii Europene, a precizat, sâmbătă, europarlamentarul Siegfried Mureşan, negociator-şef al PE privind bugetul.



"Parlamentul European respinge ferm tăierile propuse de Preşedinţia irlandeză a Consiliului UE la viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Pachetul de negociere privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, prezentat astăzi de Preşedinţia irlandeză a Consiliului UE, înaintea Consiliului European de săptămâna viitoare, prevede o reducere de 8% faţă de bugetul iniţial propus de Comisia Europeană. Totodată, pachetul propus nu ia în considerare creşterea moderată, de 10% a bugetului, votată de Parlamentul European în luna aprilie", a scris Mureşan, pe pagina sa de Facebook.



El a arătat că, în calitate de negociator-şef al Parlamentului European, transmite că această poziţie de negociere nu poate fi acceptată de PE.



"O respingem din start, fiindcă nu ţine cont nici de noile priorităţi, precum apărarea, competitivitatea, dar nici de priorităţile tradiţionale, precum agricultura şi coeziunea. Vom apăra în negocierile cu Comisia Europeană şi Consiliul, în următoarele luni, lucrurile obţinute în Parlamentul European", a mai transmis Siegfried Mureşan.



Potrivit acestuia, "tăierile propuse de Preşedinţia irlandeză vizează, în principal, reducerea alocărilor pentru apărare, competitivitate şi acţiunea externă, faţă de propunerea iniţială de buget a Comisiei Europene". Totodată, spune el, "fără creşterea moderată, de 10%", pe care Parlamentul European a propus-o la buget, "alocările destinate agriculturii şi coeziunii nu vor putea creşte până la un nivel adecvat nevoilor reale ale fermierilor şi regiunilor".



"Nu putem vorbi de patru ani de zile despre nevoia de a ne apăra mai bine, pentru ca acum să reducem bugetul pentru apărare. Nu putem vorbi de ani de zile despre nevoia de a creşte competitivitatea economiei Uniunii Europene, în special în raport cu China, pentru ca acum să reducem bugetul pentru competitivitate. Nu putem vorbi despre securitate alimentară, dar să nu oferim o finanţare adecvată agriculturii. Şi nu putem să vorbim despre beneficiile politicii de coeziune, inclusiv pentru întărirea securităţii la graniţele cu războiul declanşat de Rusia în Ucraina, pentru ca apoi să propunem un nivel de finanţare pentru politica de coeziune inferior celui din bugetul actual", a mai precizat Mureşan



El a subliniat că nu se poate cere Uniunii Europene să facă mai mult, în timp ce îi va fi tăiat din propriul buget.



"Iar dacă statele membre vor reducerea presiunii asupra bugetelor naţionale atunci când finanţăm bugetul UE, este de neînţeles de ce Preşedinţia irlandeză nu a inclus în pachetul de negociere propunerile de resurse proprii prezentate de Parlamentul European. Aceste propuneri aveau exact rolul de a asigura mai multă finanţare pentru bugetul UE, fără a creşte contribuţiile din bugetele naţionale", a punctat Siegfried Mureşan.



Europarlamentarul a arătat că "viitorul buget trebuie să aibă mai mult curaj şi mai multă viziune, nu abordarea contabilă a unui administrator de bloc".



"Bugetul trebuie agreat în unanimitate de guvernele celor 27 de state membre. Dar el nu poate intra în vigoare fără aprobarea noastră, a Parlamentului European. Aşteptăm de la Consiliul European de săptămâna viitoare o abordare mai constructivă, care să aibă în vedere poziţia Parlamentului European fiindcă poziţia noastră este singura ce ţine cu adevărat cont de aşteptările pe care le au oamenii de la Uniunea Europeană. Aşteptăm, totodată, ca statele membre să adopte cât mai curând o poziţie comună privind bugetul Uniunii Europene, pentru a putea începe negocierile finale şi a ajunge la un acord până la sfârşitul anului", a mai transmis Siegfried Mureşan.



Preşedinţia Uniunii Europene, asigurată semestrul acesta de Irlanda, a propus sâmbătă reducerea cu 8% a bugetului multianual al UE pe perioada 2028 - 2034, transmite Reuters.



Comisia Europeană a propus anul trecut un buget de 2000 de miliarde, dar irlandezii au prezentat un proiect care prevede economii.

Irlanda mai propune diminuarea cu 3% a fondurilor pentru dezvoltarea regională, agricultură şi pescuit, respectiv cu 13% pentru competitivitate, prosperitate şi securitate. Se anticipează în acelaşi timp venituri suplimentare de 55 de miliarde de euro din surse cum ar fi taxele vamale şi vânzarea de certificate verzi către companii.



Din bugetul încă în curs de negociere între membrii Uniunii sunt finanţate principalele politici ale celor 27 de state. Germania, Olanda şi Ţările Nordice ar prefera limitarea cheltuielilor UE, în timp ce Spania, Italia sau Polonia doresc un buget mai mare.

Liderii Uniunii vor discuta ideile Irlandei la Bruxelles, în 15 - 16 octombrie. Pentru adoptarea bugetului - numit oficial Cadrul Financiar Multianual - este necesară unanimitatea statelor membre.