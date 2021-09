Imagini dezolante pe străzile din New York: trotuarele sunt pline de păsări moarte

Păsările care se lovesc din zgârie-norii din Manhattan sunt o problemă permanentă. Kaitlyn Parkins, din New York, Audubon, spune că vremea urâtă de luni până marţi a contribuit la creşterea numărului de decese.

"Am avut o furtună mare şi aceasta devine o combinaţie perfectă, care poate duce la coliziuni între păsări şi ferestre", a afirmat Parkins.

Se pare că furtuna ar fi adus păsările mai jos decât normal, iar asta le-ar fi dezorientat în zbor.

Efectele luminii nocturne asupra păsărilor sunt, de asemenea, destul de puternice, mai ales când este o noapte înnorată.

„De îndată ce am ajuns la clădiri, păsările erau peste tot pe trotuar - spune voluntara Melissa Breyer, care a postat pe Twitter fotografia. Privind spre nord, acoperit, sud, acoperit, vest, acoperit, trotuarele erau literalmente pline cu păsări”.

Se solicită proprietarilor de turnuri World Trade Center şi a altor clădiri să ajute la reducerea numărului de lovituri ale păsărilor prin diminuarea luminilor nocturne şi tratarea sticlei, pentru a o face mai vizibilă pentru zburătoare, potrivit Mediafax.

