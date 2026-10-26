Pata de petrol din largul Emiratelor Arabe Unite s-a extins, arată imaginile din satelit. Tot mai multe plaje sunt închise

Autoritățile din mai multe emirate din nord au reacționat prin restricționarea accesului în zonele de coastă. sursa foto: Getty

Pata de petrol provenită de la un petrolier avariat în largul coastei Emiratelor Arabe Unite s-a extins, arată imaginile din satelit, ceea ce a dus la închiderea mai multor plaje și a stârnit îngrijorări privind efectele asupra mediului, scrie Reuters.

Imaginile din 24 octombrie, realizate de rețeaua de sateliți Copernicus a Uniunii Europene, arată că pata de petrol s-a extins în ultimele zile și a ajuns aproape de țărmul emiratului Umm Al Quwain, din nordul țării, cu straturi întunecate de petrol întinse pe mare și de-a lungul coastei.

Satellite images show the oil spill approaching the UAE’s northern shores near Umm Al Quwain after a crude oil tanker reportedly struck an Iranian-laid naval mine in early October. ? LIVE updates: https://t.co/CGN2TYwIdt https://t.co/MFh5Rx42Md — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 26, 2026

De la începutul războiului SUA și Israelului cu Iranul, atacurile asupra navelor comerciale de pe rutele maritime din Golf au crescut riscurile de securitate pentru transportul naval și au amplificat temerile legate de consecințele conflictului asupra mediului.

Octombrie a fost cea mai grea lună de până acum în privința atacurilor asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz și din apele învecinate, potrivit datelor centralizate de think tank-ul Washington Institute for Near East Policy.

Emiratele Arabe Unite au anunțat vineri că sunt în desfășurare operațiuni pentru limitarea scurgerii de petrol de la un petrolier aflat în larg, iar Ministerul Schimbărilor Climatice și Mediului face o evaluare a impactului asupra mediului.

Autoritățile nu au dezvăluit numele petrolierului implicat în incident și nici cauza scurgerii. Experți consultați de Reuters au spus însă că petrolul provine de la un petrolier numit Gem No.2. Potrivit unor surse din transportul maritim, nava a fost lovită luna trecută de un proiectil neidentificat, care a provocat un incendiu, stins ulterior.

Imaginile furnizate de sateliții Copernicus Sentinel-2 ai UE arată o pată mare de petrol care pornește de la petrolier.

Autoritățile din mai multe emirate din nord au reacționat prin restricționarea accesului în zonele de coastă.

Ministerul Schimbărilor Climatice și Mediului a anunțat vineri că toate plajele și zonele de coastă din jurul orașului Umm Al Quwain au fost închise temporar, iar autoritățile din emiratul vecin Sharjah au închis, ca măsură de precauție, accesul la plaja Al Hamriyah.

„Scurgerea de petrol raportată în largul Umm Al Quwain reprezintă o problemă serioasă pentru mediu. Închiderea temporară a plajelor și a zonelor de coastă este o măsură de precauție înțeleaptă, cât timp se evaluează amploarea scurgerii și deplasarea petrolului”, a declarat pentru Reuters Nidal Hilal, profesor de inginerie și directorul Centrului de Cercetare a Apei al Universității New York din Abu Dhabi.

În Ras Al Khaimah, emirat cunoscut pentru plajele și stațiunile sale de lux, autoritățile au anunțat sâmbătă că toate plajele vor rămâne închise până la noi ordine.

Viața marină din Emiratele Arabe Unite „este bogată în pești, plante și corali, peste 500 de specii diferite de pești trăind în apele Golfului”, printre care se numără delfini și broaște țestoase marine, potrivit site-ului Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN).