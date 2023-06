”Mi-e foame! Mama mea a murit!” Momentul în care cei patru copii rătăciți în junglă au fost găsiți, după 40 de zile

Patru copii mici au fost găsiți în viață după ce au rătăcit mai bine de o lună în Amazon, unde au supraviețuit precum „copiii junglei”, spune președintele columbian Gustavo Petro.

Sursa foto: Twitter

”Faptul că au fost dispuși să învețe de la familiile indigene și că au reușit să se descurce cu traiul în junglă a fost salvarea lor”, a declarat Petro reporterilor, la scurt timp după ce a anunțat pe Twitter că au fost găsiți la 40 de zile după ce au dispărut în urma unui accident de avion care a ucis-o pe mama lor.

Petro a spus că micuții erau împreună când au fost găsiți, adăugând că au demonstrat un exemplu de „supraviețuire totală care va fi amintită în istorie”.

„Sunt copii ai junglei și acum sunt copii ai Columbiei”, a adăugat el.

Autoritățile au reușit să localizeze copiii după ce au auzit strigătele celui mai mic dintre ei, un bebeluș, a declarat liderul indigen Lucho Acosta pentru CNN, sâmbătă. Acosta este coordonatorul cercetașilor indigeni din regiunea Amazonului columbian care a ajutat la căutare.

„Erau foarte slabi, i-am putut găsi ascultând strigătele celui mai mic, dar erau foarte obosiți, nu mai erau activi, ca în primele săptămâni”, a spus Acosta.

Președintele columbian a postat pe Twitter o imagine, în care un echipaj de căutare tratează copiii într-o poiană, spunând: ”O bucurie pentru toată țara!”.

Copiii, care apar extrem de slăbiți în fotografii, au fost evaluați de medici înainte de a fi transportați de forțele aeriene columbiene cu o ambulanță aeriană la Comandamentul aerian al transporturilor militare din Bogota, sâmbătă dimineața.

#GeneralGiraldo: "La unión de esfuerzos hizo posible esta alegría para Colombia"



Gloria a los soldados de las @FuerzasMilCol, a las comunidades indígenas e instituciones que hicieron parte de la #OperaciónEsperanza" pic.twitter.com/LO3BPldLgD — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 10, 2023

Patru medici, inclusiv un medic pediatru și un neonatolog, au oferit tratament la bordul avionului, potrivit forțelor aeriene.

„Sperăm că mâine vor fi tratați la spitalul militar”, a declarat, vineri seara, Ministrul Apărării, Ivan Velasquez, în timp ce a lăudat armata columbiană și comunitățile indigene pentru că au ajutat ca micuții să fie găsiți.

Petro a spus că cei patru erau slăbiți, aveau nevoie de hrană și li se va evalua starea psihică. „Lăsați medicii să-și facă evaluarea și vom ști”, a adăugat el.

???? Las primeras imágenes del encuentro entre la Guardia Indígena y los niños perdidos en la selva del #Guaviare. pic.twitter.com/W4Y9TwCcZc — Margarita Restrepo (@MargaritaRepo) June 12, 2023

Blocați după prăbușirea unui avion

Lesly, în vârstă de 13 ani, Soleiny, 9 ani, Tien, 4 ani, și bebelușul Cristin au rămas blocați în junglă pe data de 1 mai, fiind singurii supraviețuitori ai unui accident de avion.

Mama lor, Magdalena, a murit în accident împreună cu alți doi pasageri adulți: pilotul Hernando Murcia Morales și liderul indigen Yarupari Herman Mendoza Hernández.

Dispariția copiilor în pădurea adâncă a stimulat o operațiune de căutare masivă condusă de militari, care a implicat peste o sută de trupe ale forțelor speciale columbiene și peste 70 de cercetași indigeni care au examinat atent zona.

Timp de săptămâni întregi, căutările au avut ca rezultat doar mici indicii, inclusiv urme de pași, un scutec murdar și o sticlă. Membrii familiei au spus că cel mai mare copil a avut ceva experiență în pădure, dar speranțele s-au diminuat pe măsură ce săptămânile au trecut.

În cele din urmă, copiii au fost descoperiți într-o zonă liberă de copaci, pe care cercetașii nu au putut să o caute până vineri, a spus Acosta.

„Locul în care i-am găsit este la aproximativ trei ore de locul accidentului, mergând prin junglă. Este o distanță foarte mică, dar pe terenul junglei este nevoie de mult timp pentru a se deplasa”, a adăugat el.

Bunicul, Fidencio Valencia, a spus că el și soția lui au îndurat multe nopți nedormite îngrijorându-se pentru copii.

„Pentru noi această situație a fost ca și cum am fi fost în întuneric, am mers de dragul de a merge. Trăind de dragul de a trăi pentru că speranța de a-i găsi ne-a ținut în viață. Când i-am găsit pe copii am simțit o bucurie enormă, nu știm ce să facem, dar îi suntem recunoscători lui Dumnezeu”, a spus el.

Celălalt bunic al copiilor, Narcizo Mucutuy, a spus că vrea ca nepoții săi să fie aduși acasă în curând.

„Îl implor pe președintele Columbiei să ne aducă nepoții la Villavicencio, aici unde sunt bunicii, unchii și mătușile lor, și apoi să-i ducă la Bogota”, a spus el.

„Nu am încetat niciodată să-i căutăm până când a venit miracolul”, a scris Ministerul columbian al Apărării pe Twitter.

”Mi-e foame, mama a murit!”

Intervievați duminică la postul public RTVC, membrii grupului inițial de căutare a copiilor, ei înșiși membri ai populației indigene, au povestit primele momente după întâlnirea cu copiii, scrie france24.com.

"Fiica cea mare, Lesly, cu cea mică în brațe, a alergat spre mine. Lesly a spus: „Mi-e foame", a spus Nicolas Ordonez Gomes, unul din membrii echipajului de căutare și salvare.

„Unul dintre cei doi băieți era întins. S-a ridicat și mi-a spus: „Mama mea a murit”.

"Le-am spus imediat cuvinte pozitive, spunând că suntem prieteni, că am fost trimiși de familie, tată, unchi. Că suntem familie!" a adăugat Ordonez Gomes.