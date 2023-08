Pedeapsa primită de un traficant din Venezuela, acuzat de cartel că a furat droguri de 10 milioane de dolari

Reinalfo Fuentes, în vârstă de 68 de ani, cunoscut drept Talibanul, un important traficant de droguri din America de Sud, a primit o pedeapsă cruntă, după ce un cartel l-a acuzat că a furat droguri în valoare de 10 milioane de dolari.

Momentul a fost filmat de unul dintre membrii cartelului, iar pe imagini se vede cum traficantul este legat, într-o barcă. Potrivit unor surse citate de DailyMail, totul s-a întâmplat pe 17 iulie 2023, traficantul fiind răpit în aceeaşi zi, după ce a fost chemat la o întâlnire a cartelului pentru a răspunde unor întrebări.

Totul a început atunci când Talibanul a înscenat un flagrant al Poliţiei, explicând cartelului că poliţiştii au confiscat banii şi drogurile în valoare totală de 10 milioane de dolari.

Un apropiat al traficantului l-a trădat şi le-a spus membrilor cartelului adevărul, astfel că aceştia l-au chemat pe 17 iulie la o întâlnire, iar în aceeaşi zi a fost răpit şi dus în largul Mării Caraibilor, în apropierea insulei Martinica.

Drept dovadă, unul dintre cei însărcinaţi să îl ucidă pe Fuentes a filmat momentul. După ce l-au legat la mâini, la picioare şi i-au legat o ancoră, bărbaţii l-au aruncat pe Taliban în mare.

Narcotraficante Reinaldo Fuentes Campos, apelidado de El Taliban, foi jogado em alto mar por sicários do Cartel del Golfo (CDG), do México. Segundo informações, Taliban, que é nascido na Venezuela, teria dado um prejuízo nos narcos mexicanos com uma provável perda de uma carga de… pic.twitter.com/Ta9Xv4Rrdb