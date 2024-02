Peste 340 de persoane au fost arestate în Rusia la manifestările de comemorare a lui Aleksei Navalnîi, raportează OVD-Info.Peste 340 de persoane adunate pentru a comemora moartea liderului opoziţiei Alexei Navalnîi au fost arestate în Rusia, relatează SkyNews, care citează OVD-Info.

Organizația independentă pentru drepturile omului a declarat că 230 dintre ei au fost reținuți astăzi.

Aleksei Navalnîi, încarcerat, un critic principal al președintelui Vladimir Putin, care a militat împotriva corupției oficiale și a condus proteste majore împotriva Kremlinului, a fost confirmat mort vineri, la vârsta de 47 de ani.

Russians are back leaving flowers at the memorial to political prisoners following Navalny's death. It looks like the police have been told to toughen up. 15 people arrested already, per @sotaproject https://t.co/M3dC4tyHOx pic.twitter.com/oixdn2NUuo