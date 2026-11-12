Pete Hegseth i-a acordat o medalie soldatului care a țipat la el pentru că făcea zgomot la Mormântul Soldatului Necunoscut

1 minut de citit Publicat la 23:31 12 Noi 2026 Modificat la 23:31 12 Noi 2026

Foto: From Secretary of Defense Pete Hegseth/X via CNN Newsource

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, l-a medaliat, joi, pe soldatul care l-a mustrat pe el și pe membrii echipei sale la Mormântul Soldatului Necunoscut. El i-a acordat Medalia de Mențiune pentru Servicii Comune. „Iubim soldații. Iubim standardele. Bravo, specialist”, a spus Hegseth într-o postare pe rețelele sociale, scrie CNN.

Un oficial al Pentagonului a confirmat că Hegseth a primit la Pentagon Regimentul 3 Infanterie, cunoscut sub numele de Vechea Gardă, „unde i-a acordat cu mândrie specialistului Iglesias Medalia de Mențiune pentru Serviciul Întrunit pentru îndeplinirea îndatoririlor sale la Mormântul Soldatului Necunoscut pe 11 noiembrie 2026”.

Hegseth, soția sa, șeful de cabinet Ricky Buria, adjunctul șefului de cabinet Patrick Weaver și consilierul principal și asistentul adjunct Tami Radabaugh făceau fotografii în fața mormântului după o ceremonie de Ziua Veteranilor, miercuri, la Cimitirul Național Arlington, când unii membri ai grupului au fost auziți râzând și vorbind.

Soldatul care patrula în fața mormântului, Thomas Iglesias, s-a oprit din mers și s-a întors către grup.

„Toți vizitatorii vor menține o atmosferă de liniște și respect în orice moment”, a strigat Iglesias.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat ulterior despre incident că soldatul „le-a reamintit tuturor, în mod corect și respectuos, să păstreze decența”.

Mormântul Soldatului Necunoscut este unul dintre cele mai sacre monumente de război din SUA, iar politicieni, demnitari străini și alte persoane notabile îl vizitează frecvent pentru a aduce omagii militarilor americani.

Este de așteptat, și nu fără precedent, ca soldatul care păzește mormântul, o sarcină permanentă, delegată soldaților din Vechea Gardă din 1948, să mențină o atmosferă de respect în jurul mormântului, corectându-i pe vizitatorii care fac prea mult zgomot.