Petrolul se scumpeşte din nou după atacurile rebelilor Houthi în Arabia Saudită. SUA au ordonat deja unor diplomaţi să părăsească zona

Petrolul se scumpeşte din nou după atacurile rebelilor houthi în Arabia Saudită. Foto: Gettyimages | Anton Petrus

Prețurile petrolului au crescut joi, după ce noi atacuri ale grupării Houthi în Arabia Saudită au determinat Statele Unite să dispună ca o parte dintre diplomați și membrii familiilor acestora să părăsească misiunile diplomatice din regat, relatează Reuters.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 1,29 dolari, adică 1,2%, ajungând la 110,11 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 97 de cenți, respectiv 1%, până la 98,12 dolari. Miercuri, cotația Brent a rămas, în mare parte, neschimbată, în timp ce prețul WTI a scăzut cu 67 de cenți.

Departamentul de Stat al SUA intenționează să retragă membrii familiilor personalului din mai multe alte misiuni americane din regiune.

Rebelii Houthi au lovit miercuri

Membrii grupării Houthi din Yemen, aliați ai Iranului, au lovit miercuri mai multe ținte. Un atac asupra unui aeroport civil din Dammam s-a soldat cu cel puțin un mort și opt răniți, iar un atac cu dronă asupra unui zăcământ petrolier saudit a provocat moartea a două persoane.

De asemenea, au fost raportate explozii în Sirik, în sudul Iranului; presa iraniană a relatat miercuri despre acest incident, precizând că natura și originea exploziilor sunt necunoscute.

Miercuri, ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat pentru Financial Times că Iranul este pe deplin pregătit să se apere, iar președintele Masoud Pezeshkian a transmis, prin intermediul presei de stat, că SUA nu se pot aștepta la un dialog în timp ce impun restricții și proferează amenințări la adresa Iranului.

Datele furnizate de Kpler indică faptul că, în ultimele două săptămâni, au avut loc cel puțin 18 atacuri asupra navelor comerciale. Totodată, analiștii LSEG au avertizat că Iranul vizează petroliere mult dincolo de Strâmtoarea Ormuz, ajungând până în Golful Oman, punând astfel în pericol încărcările de țiței din Golf, precum și transferurile de marfă între nave, operațiuni esențiale pentru exporturile din regiune.

Putin s-a întâlnit cu Witkoff

Între timp, Vladimir Putin l-a primit miercuri, la Sankt Petersburg, pe emisarul special al SUA, Steve Witkoff, pentru discuții privind încheierea războiului din Ucraina, în contextul celor mai recente eforturi ale SUA de a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Kremlinul a anunțat că Putin a acceptat reluarea negocierilor de pace cu Ucraina, mediate de SUA, începând chiar de luna viitoare. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că susține aceste discuții și speră că ele vor începe cât mai curând posibil.

Stocurile de țiței din SUA au scăzut săptămâna trecută cu 3,06 milioane de barili, ajungând la 412,5 milioane de barili, a anunțat miercuri Administrația pentru Informații în domeniul Energiei (EIA) din SUA; analiștii intervievați de Reuters estimaseră, în schimb, o scădere de 820.000 de barili.

Stocurile de produse distilate – categorie ce include motorina și combustibilul pentru încălzire – au crescut cu 1,68 milioane de barili, ajungând la 104,3 milioane de barili, în timp ce prognozele indicau o scădere de 1,16 milioane de barili, potrivit datelor EIA.

Administrația Trump propune acordarea unui împrumut din rezerva strategică de combustibil pentru încălzire a SUA, care totalizează un milion de barili, în proporție de aproape o treime din volumul acesteia, a anunțat miercuri Departamentul Energiei. Măsura vizează temperarea prețurilor, care au crescut pe fondul deficitului de motorină cauzat de conflictele din Iran și Ucraina.