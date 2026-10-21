Oferta lui Zelenski pentru Moscova, în ziua întâlnirii Putin-Witkoff: „Înghețăm și oprim”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, consultă, împreună cu militari ucraineni, o hartă a frontului. Foto: Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, la Fox News, că e deschis ideii de înghețare a războiului cu Rusia pe actuala linie a frontului, pentru a pune capăt acestui conflict.

Zelenski a făcut anunțul după ce prezentatorul Fox News Brian Kilmeade l-a întrebat dacă ar „accepta un acord de pace care să înghețe războiul în situația sa actuală”, iar Ucraina să păstreze „75% sau mai mult” din teritoriul său, „indiferent de cum a început acest război”.

„Da, acum trebuie să înghețăm (pe linia actuală a frontului - n.r.)”, a răspuns Zelenski. „Și cred că aceasta este o modalitate reală de a încheia acest război. Noi îi spunem o încetare a focului sau 'stop uciderii', cum a numit-o președintele Trump”, a adăugat liderul de la Kiev.

„Înghețăm și oprim. Și, desigur, acesta este minimul pe care îl cerem azi de la Rusia. Apoi, bineînțeles, ne vom adresa președintelui și europenilor și vom cere garanții de securitate,” a continuat Zelenski.

Președintele Zelenski a mai spus că Ucraina are, în prezent, nevoie de cei „9,5 milioane de oameni care și-au pierdut casele și care sunt în străinătate, peste tot”.

„Avem nevoie să se întoarcă în Ucraina pentru a trăi și pentru a-și construi țara”, a precizat președintele ucrainean.

Rusia nu agreează ideea unui armistițiu, Putin e însă de acord cu o „trilaterală”

Rusia a respins, până în prezent, ideea de încheiere a unui armistițiu sau a unui acord de încetare a focului cu Ucraina. Kremlinul susține că un astfel de acord nu ar face decât să-i ofere Kievului prilej să se reînarmeze.

Totodată, președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat miercuri acordul pentru reluarea negocierilor trilaterale cu Washingtonul și Kievul, în vederea încetării războiului din Ucraina, a declarat un oficial de la Kremlin pentru Associated Press.

Astfel, Putin a fost de acord „în principiu” să reia discuțiile cu reprezentanții SUA și Ucrainei, după 10 noiembrie, pentru ajungerea la un posibil acord de pace, a spus consilierul pentru afaceri externe al liderului de la Kremlin, Iuri Ușakov.

Declarația lui Ușakov a fost făcută după o întâlnire avută între Vladimir Putin și Steve Witkoff, trimisul special al președintelui SUA, Donald Trump. Steve Witkoff a discutat miercuri, la Sankt Petersburg, cu liderul rus, Vladimir Putin, despre războiul din Ucraina. Discuțiile au durat aproximativ trei ore, conform Kremlinului. Niciunul dintre participanți nu a făcut declarații de presă, după întrevedere. Vizita a avut loc la o zi după ce Witkoff s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu alți lideri europeni în capitala Norvegiei, Oslo.

După întrevederea cu Witkoff, Zelenski a spus că Ucraina este pregătită de un armistițiu „energetic”, adică ambele părți să se pună de acord să nu-și mai atace infrastructura energetică dar că, până acum, rușii au refuzat să pună în aplicare orice fel de acord.

„Ucraina a susținut imediat propunerea americană privind încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice. Însă, Rusia a răspuns continuându-și atacurile. Am propus mai multe variante. Suntem pregătiți să nu mai atacăm obiectivele sensibile ale sectorului energetic rusesc dacă Rusia încetează să le atace pe ale noastre. Putin a refuzat. Dar continuăm să lucrăm pentru a găsi o soluție”, a spus Volodmir Zelenski.