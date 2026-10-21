Associated Press: Vladimir Putin e de acord să reia discuțiile cu Washingtonul și Kievul pentru încetarea războiului din Ucraina

1 minut de citit Publicat la 17:26 21 Oct 2026 Modificat la 17:26 21 Oct 2026

Vladimir Putin a discutat cu emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, la Sankt Petersburg, despre situația războiului din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat miercuri acordul pentru reluarea negocierilor trilaterale cu Washingtonul și Kievul, în vederea încetării războiului din Ucraina, a declarat un oficial de la Kremlin pentru Associated Press.

Astfel, Putin a fost de acord „în principiu” să reia discuțiile cu reprezentanții SUA și Ucrainei, după 10 noiembrie, pentru ajungerea la un posibil acord de pace, a spus consilierul pentru afaceri externe al liderului de la Kremlin, Iuri Ușakov.

Declarația lui Ușakov a fost făcută după o întâlnire avută între Vladimir Putin și Steve Witkoff, trimisul special al președintelui SUA, Donald Trump.

Steve Witkoff a discutat miercuri, la Sankt Petersburg, cu liderul rus, Vladimir Putin, despre războiul din Ucraina. Discuțiile au durat aproximativ trei ore, conform Kremlinului. Niciunul dintre participanți nu a făcut declarații de presă, după întrevedere.

Vizita a avut loc la o zi după ce Witkoff s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu câțiva lideri europeni în capitala Norvegiei, Oslo.

Kievul și Moscova sunt încă departe de a ajunge la un acord de pace, notează Associated Press, în timp ce armatele ucrainene și ruse rămân în continuare blocate pe câmpul de luptă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că înghețarea conflictului din Ucraina (pe pozițiile actuale - n.r.) reprezintă „minimul” necesar cerut Rusiei pentru a pune capăt războiului.

Vladimir Putin a spus că este gata să ia în considerare perspectivele pentru restabilirea legăturilor economice dintre SUA și Rusia, adăugând că este de asemenea pregătit să discute despre conflictul condus de SUA cu Iranul. Moscova este gata să folosească relația sa specială cu Teheranul pentru a ajuta la aducerea păcii, a spus Putin. Miercuri, Rusia a eliberat un profesor american pensionar care fusese închis sub acuzația că lupta ca mercenar în Ucraina, a spus Witkoff.