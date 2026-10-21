Cine este Stephen Hubbard, profesorul pensionar american de 74 de ani, eliberat de Putin la cererea lui Donald Trump

Stephen Hubbard. sursa foto: Profimedia

Rusia l-a eliberat pe Stephen Hubbard, un american care fusese închis în Rusia timp de peste patru ani sub acuzația că ar fi luptat ca mercenar în Ucraina, după o solicitare directă a președintelui american Donald Trump, scrie CNN.

Hubbard, un profesor pensionar în vârstă de 74 de ani, a fost capturat în estul ocupat al Ucrainei în timpul invaziei pe scară largă lansate de Rusia în 2022 și acuzat că a luptat de partea Kievului, acuzații pe care familia sa și Departamentul de Stat le-au catalogat drept fabricate.

Witkoff and Dmitriev meet with released American Stephen Hubbard Before meeting with Steve Witkoff, Putin announced the release of US citizen Stephen Hubbard, who was convicted in 2024 on mercenary charges for his participation in Ukraine’s territorial defense forces. Hubbard was officially released as a “gesture of goodwill.” Donald Trump claims that, out of respect for him, Russia demanded nothing in return. Meanwhile, the meeting between Putin and Witkoff has concluded. It lasted just over three hours, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said. After the talks with the US special envoy, Putin met with Chinese Premier Li Qiang. — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026

Eliberarea lui a fost anunțată în timp ce trimisul special al SUA, Steve Witkoff, se întâlnea cu președintele rus Vladimir Putin pentru discuții menite să avanseze eforturile de pace din Ucraina.

Witkoff i-a mulțumit lui Putin pentru eliberarea lui Hubbard și l-a numit pe liderul de la Kremlin, aflat sub un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională și care a reprimat opoziția din propria țară, un „umanitar”.

Un videoclip transmis CNN îl arată pe Hubbard întâlnindu-se cu Witkoff și cu negociatorul rus Kirill Dmitriev pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg, miercuri. În imagini, Hubbard stă în picioare și merge singur.

Familia sa își exprimase anterior îngrijorarea cu privire la starea lui de sănătate. Witkoff i-a spus lui Hubbard, care petrecuse ani de zile într-o închisoare rusească, că Putin „îți trimite binecuvântări și îți urează numai bine”.

Deși Trump a afirmat că SUA nu au fost nevoite să ofere nimic Rusiei în schimb, eliberarea lui Hubbard vine într-un moment în care președintele american este acuzat că se apropie de Moscova în detrimentul Ucrainei.

Relația administrației Trump cu Kievul s-a tensionat în ultimele săptămâni, după ce Ucraina a acuzat SUA că limitează schimbul de informații despre rachetele rusești lansate asupra ei, că încetinesc serviciile vitale Starlink și că întârzie livrările de armament.

Frustrările Kievului au fost amplificate de decizia lui Trump de săptămâna trecută de a ridica unele sancțiuni impuse Rusiei, o mișcare criticată în SUA de ambele partide.

Într-o postare pe rețelele de socializare de miercuri, Trump a scris că, „din respect pentru președintele Trump”, Rusia nu a cerut nimic în schimbul eliberării lui Hubbard. Însă într-o altă postare, ulterioară, a afirmat că „dacă ar fi fost impuse sancțiuni, cu siguranță acele negocieri s-ar fi oprit complet și total”.

Trump a spus că Hubbard a fost eliberat după ce i-a adresat o cerere lui Putin. „Stephen este pe drum spre casă și va fi în curând alături de familia sa”, a scris Trump.

Fiul lui Hubbard, Joseph Coleman, le-a mulțumit lui Trump și altor oficiali americani pentru că au obținut eliberarea tatălui său.

„Nicio clipă nu am șovăit în timp ce ne rugam pentru succesul acestor negocieri și trebuie să recunoaștem că acest gest umanitar al președintelui Putin în această chestiune este profund apreciat”, a declarat el.

Alți americani aflați încă în închisorile rusești

Hubbard este cel mai recent american eliberat din detenția rusă.

În august, Robert Gilman a fost eliberat din motive umanitare, pe fondul unor îngrijorări serioase legate de sănătatea sa.

Veteranul pușcașilor marini era grav emaciat când a ajuns înapoi în SUA, la bordul unui avion medical specializat. Organizația care a pledat pentru eliberarea lui a afirmat că Gilman a fost torturat în detenția rusă.

Mulți alți americani rămân însă închiși în Rusia:

Andre Khachatoorian a fost reținut în 2021 și condamnat la opt ani și jumătate de închisoare pentru trafic de arme, acuzații pe care le neagă. Khachatoorian, un american de origine armeană, a fost arestat în timp ce călătorea din SUA spre Armenia, via Moscova.

David Barnes a fost arestat în 2022. Potrivit Fundației Foley, care militează pentru ostaticii americani și pentru cei reținuți pe nedrept, el a fost reținut după ce fosta lui soție, care îi răpise fiii din Texas și îi dusese în Rusia, l-a acuzat de abuz, acuzații care fuseseră deja infirmate de două ori de autoritățile din Texas.

Aleksander Antonov, care a venit în SUA ca refugiat sovietic și a devenit ulterior cetățean american naturalizat, a fost arestat în 2025, în timp ce încerca să treacă granița din Rusia în Estonia. Potrivit Fundației Foley, el a fost acuzat de „sentimente antirusești”. A fost condamnat la șase ani de închisoare pentru incitare la terorism și extremism.

Olga Jezler, rezidentă permanentă în SUA, a fost arestată pentru trafic de droguri și condamnată în 2022 la 10 ani de închisoare. Potrivit Fundației Foley, ea transporta în Rusia ulei CBD legal pentru sora sa, care se lupta cu cancerul de sân, iar procurorii ruși au clasificat în mod deliberat greșit substanța drept ulei de hașiș.

Chuck Zimmerman, descris de susținătorii săi drept un veteran al Marinei, a fost interceptat de marina rusă în timp ce naviga în ape internaționale. A fost acuzat de trafic de arme pentru că avea o armă de foc la bord.