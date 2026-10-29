Poliția a primit mandat pentru a căuta poze cu copii abuzați sexual în dispozitivele lui Thomas Markle, socrul prințului Harry

Thomas Markle, în 2021, stg, și Meghan, ducesa de Sussex, în 2025, dr. Sursa foto: Colaj Hepta

Poliția din Filipine a primit un mandat pentru a examina presupuse imagini de abuz sexual asupra copiilor care i-ar aparține lui Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex, Meghan Markle, și socrul prințului Harry, potrivit The Independent.

Materialele, inclusiv dispozitivele digitale și hard diskurile, vor fi examinate de polițiști în această țară, după ce o instanță și-a dat acordul pentru percheziționarea acestora, potrivit relatărilor din presă.

Tatăl lui Meghan Markle spune că fiul său minte și respinge acuzațiile

Acestea au fost predate poliției de Thomas Markle Jr., fratele vitreg al lui Meghan, care susține că le-a descoperit în locuința tatălui său din Cebu. Cu toate acestea, poliția a trebuit să obțină un mandat judecătoresc înainte de a putea examina obiectele.

Thomas Markle Sr. neagă toate acuzațiile și a descris afirmațiile fiului său drept „minciuni josnice”.

Graeme Elmido, procuror regional în Cebu, a declarat pentru BBC că domnul Markle Jr. era „ferm hotărât” ca acest caz să fie investigat, deoarece considera că tatăl său „trebuie să răspundă pentru faptele sale”.

Săptămâna trecută, Thomas Markle Jr. a declarat pentru publicația The Sun că a descoperit, în fosta locuință a tatălui lor din Filipine, o colecție de imagini care ar înfățișa abuzuri sexuale asupra copiilor. Acesta a afirmat că a sesizat atât poliția locală, cât și FBI-ul.

Statele Unite au un tratat de extrădare cu Filipine, ceea ce înseamnă că Thomas Markle Sr. ar putea fi judecat acolo dacă va fi pus sub acuzare. Dacă va fi găsit vinovat de accesarea unor imagini care înfățișează abuzuri asupra copiilor, acesta ar putea primi o pedeapsă cuprinsă între 10 și 12 ani de închisoare.

Thomas Markle Sr. a recunoscut că a plătit pentru servicii sexuale în această țară din Asia de Sud-Est, dar neagă că ar fi deținut vreodată o colecție de astfel de materiale.

Cum a reacționat ducesa de Sussex

Săptămâna trecută, Meghan a declarat că i-a fost arătată o scrisoare trimisă către Scotland Yard în 2018, care conținea acuzații „îngrijorătoare” la adresa tatălui său.

Poliția Metropolitană din Londra a transmis că i-a înmânat ducesei de Sussex o scrisoare pe care o primise în 2019. Documentul conținea „o serie de acuzații privind presupuse fapte comise în afara Regatului Unit”, iar autoritățile au asigurat-o că acestea au fost investigate.

Potrivit relatărilor publicate de The Sun on Sunday, Meghan i-a trimis tatălui său o ultimă scrisoare în 2025, în timp ce acesta se recupera în Filipine după o amputare a unui picior, suferită anul trecut.

În scrisoare, ea i-ar fi transmis că știe că este un abuzator și că nu își va vedea niciodată nepoții, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani, a relatat publicația.

Într-un interviu acordat publicației Mail on Sunday, Thomas Markle Sr. a declarat că „nu a întreținut niciodată relații sexuale cu nicio persoană cu vârsta sub 18 ani”.

Acesta a spus publicației că, pe vremea când era singur, a călătorit în Filipine de cel puțin două ori și că „a întreținut relații sexuale cu prostituate”.

„Îmi plac femeile asiatice, dar asta nu este o infracțiune”, a declarat el. „Nu sunt suficient de sănătos pentru a merge în Filipine, dar voi vorbi cu oricine dorește să discute cu mine. Nu am nimic de ascuns.”

Meghan s-a îndepărtat de tatăl său, fost director de iluminat pentru producții de televiziune, în perioada premergătoare nunții regale din 2018, după ce acesta a fost surprins punând în scenă fotografii cu paparazzi.

El nu a participat la nuntă, astfel că regele a condus-o pe Meghan la altar. Singurul membru al familiei sale care a fost prezent la ceremonie a fost mama ei, Doria Ragland.

Meghan a fost singurul copil rezultat din căsătoria dintre Thomas Markle Sr. și Doria Ragland.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului 116111, linia europeană de asistență pentru Copii.