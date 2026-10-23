Meghan Markle dezvăluie că știa din 2018 că există suspiciuni că tatăl ei ar fi abuzat copii: „Sunt profund tulburată”

Meghan Markle nu mai vorbește cu tatăl ei din 2018. Foto: Getty Images

Tatăl Ducesei de Sussex, Thomas Markle, este anchetat de poliție pentru că ar fi deținut pornografie infantilă. Fiul său, Thomas Jr., ar fi descoperit imaginile în locuința sa din Filipine și l-a denunțat la poliție. Meghan Markle, soția Prințului Harry, a spus că a fost informată cu privire la aceste acuzații în 2018, iar din acel an nu a mai vorbit cu tatăl ei. Ducesa de Sussex a mai spus că Thomas Markle nu și-a cunoscut niciodată nepoții, relatează BBC.

Fratele lui Meghan Markle, Thomas Markle Jr., ar fi spus poliției că a descoperit patru cutii pline cu „sute, dacă nu mii” de imagini cu copii abuzați sexual. El a găsit imaginile la locuința familiei din Cebu și l-a raportat pe tatăl său la poliția din Filipine. De asemenea, el a contactat și poliția din Statele Unite, potrivit The Sun.

Tatăl ducesei a plecat în luna mai din Cebu și s-a întors în SUA, după ce a suferit un accident vascular și un cheag de sânge, în urma cărora i-a fost amputat piciorul stâng. El ar fi lăsat imaginile pornografice în cutii de depozitare.

„Când am găsit imaginile am fost oripilat și nu am avut altă opțiune decât să îl denunț. L-am susținut, am avut grijă de el și l-am ajutat ani de zile. Asta se oprește acum. Nu voi mai vorbi cu tatăl meu decât dacă sunt chemat să depun mărturie împotriva lui”, a povestit fratele lui Meghan Markle pentru The Sun.

Ducesa de Sussex: „Sunt profund tulburată”

În ceea ce o privește, ducesa de Sussex a spus, într-un comunicat de presă transmis vineri, că a aflat despre aceste „suspiciuni înfiorătoare” încă din 2018. Acela este anul din care Meghan Markle nu a mai vorbit cu tatăl ei, atrăgând un val de speculații în presă.

Fosta actriță a spus că, în acel an, o scrisoare care conținea acuzații la adresa lui Thomas Markle a fost trimisă Poliției Metropolitane din Londra și ulterior i-a fost transmisă și ei.

Meghan a spus că aceste informații au afectat-o „profund”.

„Sunt profund tulburată de informațiile apărute în ultimele 24 de ore, iar gândurile mele se îndreaptă către toți copiii care ar fi putut fi victime ale abuzurilor”, a spus ea.

Ducesa a mai spus că în 2018, când i-a adus în atenție că există aceste acuzații împotriva tatălui ei, a primit asigurări „că aceste acuzații sunt anchetate”.

Meghan a adăugat că speră ca oamenii să înțeleagă de ce a păstrat distanța față de tatăl său și de ce „nu îi permite să aibă contact cu copiii noștri”.

„Pentru a-i proteja”, a explicat ea, adăugând că a „avut încredere că autoritățile făceau același lucru și pentru alte familii”.

Meghan a descris acuzațiile drept „mai dezgustătoare decât și-ar putea imagina cineva vreodată” și a spus că „speranța mea cea mai sinceră este ca dreptatea să fie pe deplin înfăptuită și ca prioritatea să rămână siguranța și protecția copiilor nevinovați”.

Thomas Markle a negat toate acuzațiile împotriva sa, despre care a spus că sunt „minciuni bolnave”.