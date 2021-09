Poliția afgană și-a reluat activitatea pe aeroportul din Kabul, alături de talibani

Atunci când talibanii au preluat puterea, în urmă cu o lună, polițiștii și-a abandonat posturile, de teama noului regim.

Dar sâmbătă, doi ofițeri au revenit la muncă după ce au primit telefoane de la comandanții talibani.

Membri ai poliţiei afgane se aflau duminică la mai multe puncte de control situate în afara principalelor clădiri ale aeroportului.

"Am revenit ieri la muncă, la peste două săptămâni după ce am fost trimis acasă", a declarat unul dintre poliţişti, sub protecția anonimatului, potrivit Dawn.

"Am primit un telefon de la un înalt comandant taliban care mi-a cerut să revin. A fost minunat ieri. Sunt foarte bucuros să lucrez din nou", a declarat un altul.

Un angajat al aeroportului, însărcinat cu securitatea pentru o companie privată, a confirmat că poliţia a fost trimisă sâmbătă în jurul aeroportului.

Talibanii au spus că au acordat amnistie totală tuturor celor care au lucrat pentru anteriorul guvern, inclusiv armatei, poliției, și altor ramuri ale securității.

Oficialii talibani au spus că vor să îi integreze și pe cei care li s-au opus, dar nu au precizat cum vor face asta.

Aeroportul din Kabul a fost deteriorat din cauza evacuării haotice a 120.000 de oameni, care a încheiat retragerea trupelor SUA și aliaților din Afganistan.

