Rinichi transportat cu un Lamborghini al Poliției, 500 de kilometri în două ore, în Italia

Ei au parcurs în aproximativ două ore distanţa de 500 de kilometri Padova - Roma, transportând un rinichi care trebuia livrat la timp pentru operaţia de transplant.

Performanţa a fost posibilă cu ajutorul unui Lamborghini Huracan, folosit special pentru transportul de organe.

Potrivit Poliţiei Italiene, agenţii care au executat această misiune au condus cu o viteză medie de 230 de kilometri pe oră.

În timp ce goneau pe autostradă, pacientul era pregătit pentru transplat în spitalul Gemelli din capitala italiană.

Pe contul de Twitter al poliţiei italiene este prezentată operaţiunea în imagini, într-un clip video de două minute, însolţit de mesajul: "Nu este nevoie de superputeri pentru a salva o viaţă. Sunt de ajuns solidaritatea, tehnologia şi eficienţa".

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

“Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW