Poliția a intervenit cu tunuri de apă împotriva protestatarilor Green Pass din Italia

Oamenii legii, echipați cu scuturi și căști și dotați cu tunuri de apă, și-au făcut apariția încă de la primele ore ale dimineții. Muncitorii și activiștii împotriva certificatului verde s-au strâns în fața porții numărul 4 din portul Trieste.

Aceștia amenințau cu blocarea operațiunilor din port, unul important pentru economia țării. Oamenii sunt nemulțumiți de extinderea obligativității Green Pass-ului la locurile de muncă, iar protestele se derulează de mai multe zile.

Polițiștii nu au ezitat în a interveni. Aceștia i-au somat în mod repetat pe cei prezenți să evacueze zona, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Ulterior, tunurile cu apă au fost activate.

În primă instanță, protestatarii au încercat să reziste formând lanțuri umane și luându-se unii pe alții în brațe. Autoritățile au reușit să disperseze mulțimea, înaintând metru cu metru și împingând oamenii departe de intrarea în port, spre zona de parcare, scrie Skytg24.it.

Today Italy sinks again into the dark, these are the images at the Port of Trieste, we are in a dictatorial drift. At this point only external help can save us! #Trieste pic.twitter.com/jOwDjPCetq