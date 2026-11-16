Portavionul USS Theodore Roosevelt a ajuns în Orientul Mijlociu. Americanii au acum trei astfel de nave în regiune

<1 minut de citit Publicat la 10:55 16 Noi 2026 Modificat la 10:55 16 Noi 2026

Un al treilea portavion american detașat în Orientul Mijlociu a ajuns în regiune. Foto: Getty Images

Un al treilea portavion american detașat în Orientul Mijlociu a ajuns în regiune, conform unor informații apărute în presă duminică, transmite dpa, preluat de Agerpres.

Astfel, portavionul USS Theodore Roosevelt s-a alăturat navelor USS George HW Bush și USS George Washington în regiune, a indicat reporterul Axios, Barak Ravid, pe X, citând un oficial american sub rezerva anonimatului. Postul de televiziune qatarez Al Jazeera, citând un alt oficial american, a confirmat această informație.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), care are în responsabilitate Orientul Mijlociu, nu a făcut niciun comentariu cu privire la aceste informații.

Nu este clar dacă USS Theodore Roosevelt va înlocui unul dintre portavioanele aflate deja în Orientul Mijlociu sau va reprezenta o desfășurare suplimentară. Dacă toate cele trei portavioane vor rămâne în regiune, prezența SUA în Orientul Mijlociu ar atinge cel mai înalt nivel din luna aprilie.

Israelul și SUA au declanșat războiul împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie, printr-o campanie de bombardamente.

Președintele american Donald Trump a declarat că nu dorește să revină la operațiuni majore de luptă. Cu toate acestea, conflictul rămâne nerezolvat, iar negocierile sunt în impas de luni de zile.