Hegseth l-a demis pe principalul responsabil cu planificarea militară de la Pentagon, în timp ce Trump ia în calcul noi atacuri în Iran

Generalul-locotenent Brett Sylvia, din cadrul Forțelor Terestre americane, a fost înlăturat din funcția de șef al Direcției pentru Strategie, Planuri și Politici din cadrul Statului Major Interarmei. Foto: Getty Images

Pete Hegseth l-a demis pe principalul responsabil cu planificarea militară de la Pentagon, a declarat miercuri un oficial din domeniul apărării, citat de AP.

Este cea mai recentă măsură dintr-o serie de demiteri ale unor generali și vine într-un moment în care președintele Donald Trump ia în calcul reluarea atacurilor asupra Iranului, în contextul războiului care durează de opt luni.

Generalul-locotenent Brett Sylvia, din cadrul Forțelor Terestre americane, a fost înlăturat din funcția de șef al Direcției pentru Strategie, Planuri și Politici din cadrul Statului Major Interarme. Este al doilea general demis din această funcție, cunoscută în cercurile militare sub denumirea de „J5”, în timpul mandatului lui Hegseth. Predecesorul său, generalul-locotenent Joseph McGee, a fost forțat să se pensioneze în octombrie anul trecut.

Surse citate de AP au declarat că nu există deocamdată un înlocuitor pentru Sylvia și că nu a fost oferit niciun motiv pentru demitere. Măsura a fost relatată anterior de publicația The Atlantic.

Un purtător de cuvânt al Statului Major Interarme a declarat că „președintele, Statul Major Interarme și Forțele Armate întrunite își exprimă profunda recunoștință față de generalul-locotenent Brett Sylvia și familia sa pentru cei 32 de ani de serviciu remarcabil în slujba națiunii noastre” și că „îi urează lui și familiei sale toate cele bune”.

De regulă, directorul J5 și echipa sa sunt responsabili de elaborarea și coordonarea planurilor militare împreună cu președintele Statului Major Interarme și cu președintele SUA. Demiterea lui Sylvia are loc în timp ce Trump a evocat în repetate rânduri posibilitatea lansării unor noi operațiuni militare împotriva Iranului.

Trump ar putea relua atacurile împotriva Iranului

Trump a promis că va „duce treaba la bun sfârșit” în Iran, după ce a declanșat războiul alături de Israel în urmă cu opt luni, și a declarat că noi atacuri reprezintă o posibilitate după alegerile de la jumătatea mandatului, programate pentru săptămâna viitoare.

Oficiali americani le-au transmis mai multor țări din Orientul Mijlociu și aliaților regionali să fie pregătiți pentru o posibilă reluare a acțiunilor militare după alegerile de marți, precum și pentru eventualitatea în care Iranul ar încerca să riposteze împotriva lor, au declarat doi diplomați informați cu privire la această chestiune. Potrivit acestora, Trump nu a luat încă o decizie finală privind lansarea unor noi atacuri.

Un al treilea portavion american și mii de militari suplimentari se îndreaptă spre regiune.

Armata SUA se confruntă cu un deficit critic de rachete interceptoare Patriot și THAAD, iar refacerea stocurilor ar putea dura până în 2030, potrivit unei evaluări realizate în decembrie de fostul șef al Statului Major al Armatei, generalul Randy George.