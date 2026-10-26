Cum arată planurile SUA pentru "operațiunea de mare anvergură" în Iran. Armata așteaptă ordinul lui Trump în orice moment

Rachetă Tomahawk lansată de pe distrugătorul american USS Thomas Hudner în timpul primei faze a războiului SUA - Iran, martie 2026. Sursă foto: Getty Images

Forțele Statelor Unite desfășurate în Orientul Mijlociu sunt pregătite să lanseze noi operațiuni militare de amploare împotriva Iranului în termen de 96 de ore de la primirea ordinului din partea președintelui Donald Trump, relatează luni CNN, care citează doi oficiali americani.

Sursele CNN arată că anvergura noilor operațiuni militare americane va depăși, probabil, simpla lovire a radarelor, a lansatoarelor și a altor active iraniene care pot fi înlocuite rapid.

„Va fi o operațiune de mare amploare”, a declarat un oficial pentru CNN. Această opinie este împărtășită și de alte surse familiarizate cu discuțiile interne privind planificarea militară din SUA. Unele dintre aceste surse afirmă că problema nu este dacă președintele Donald Trump va da ordinul de atac, ci când anume o va face. Ordinul ar putea veni oricând până la sfârșitul anului, însă e mai probabil că Trump va decide astfel după alegerile de la jumătatea mandatului congresional, programate pe 3 noiembrie.

Forțele iraniene sunt acum mai familiarizate cu tacticile americane, ceea ce ar putea îngreuna distrugerea eficientă, de către armata SUA, a intelor vizate. Responsabilii de la Comandamentul Central al armatei SUA, CENTCOM, și cei de la Pentagon au elaborat o listă vastă de ținte, care include infrastructura energetică iraniană, obiective militare și instalații nucleare.

Surse CNN: Trump nu a luat decizia, dar înclină spre un atac de anvergură

Sursele CNN arată că Trump nu a luat încă o decizie cu privire la pașii pe care îi va face după alegerile de la jumătatea mandatului, dar pare să încline către o operațiune militară de amploare. Pe de altă parte, liderul republican s-a arătat uneori înclinat să adopte anumite măsuri, pentru ca apoi să renunțe în ultimul moment, amintește CNN.

Evaluări recente ale serviciilor de informații americane arată că Iranul și rebelii Houthi iau foarte în serios posibilitatea unor noi atacuri din partea SUA și, eventual, a Israelului. Dacă SUA și aliatul său lansează noi operațiuni militare împotriva Iranului, este probabil ca Teheranul și rebelii să riposteze imediat, vizând personalul și facilitățile americane din regiunea Orientului Mijlociu și, eventual, dincolo de aceasta.

Într-o notă declasificată din 23 octombrie, transmisă de Directorul Serviciilor Naționale de Informații, Jay Clayton, către Secretarul de Stat Marco Rubio, se spune că serviciile de informații americane au constatat că „Iranul și-a intensificat considerabil eforturile de a viza personalul american”, iar planificarea acestor acțiuni „a ajuns în stadii avansate, atât în ​​Orientul Mijlociu, cât și în alte țări”.

Conform CNN, oficialii din cadrul serviciilor de informații americane consideră că este puțin probabil ca Iranul și rebelii Houthi să lanseze, în acest moment, atacuri preventive împotriva personalului american sau a Israelului, care ar escalada situația. Totuși, amenințarea regională reprezentată de Iran și de rebelii Houthi constituie unul dintre motivele pentru care se preconizează că SUA vor continua, în mod discret, retragerea personalului din ambasadele lor din Orientul Mijlociu în zilele următoare.

Semn al unei escaladări iminente

Ultimele informații arată că Arabia Saudită este singura misiune diplomatică americană din regiune vizată de un ordin de evacuare parțială. Însă este de așteptat ca și alte reprezentanțe să primească directive similare, iar cele care nu vor fi vizate de astfel de măsuri vor trece printr-o reducere a efectivelor, fiind impusă o limită maximă a membrilor personalului, arată una din sursele CNN.

În plus, membrilor personalului militar neesențial, a căror desfășurare în Orientul Mijlociu era prevăzută în cadrul următoarei rotații de trupe, li s-a comunicat că nu vor mai fi trimiși în regiune, arată un oficial SUA. Mișcarea indică posibilitatea unei escaladări regionale iminente.

Amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, a mers duminică în Strâmtoarea Ormuz, unde armata americană menține blocada asupra porturilor iraniene și oferă asistență navelor care tranzitează această cale navigabilă strategică.

„Amiralul Cooper a evaluat mediul operațional actual de la bordul unui elicopter”, a comunicat CENTCOM, adăugând că responsabilul s-a întâlnit cu militari care au deminat calea navigabilă.

„Continuăm să fim alături de partenerii noștri din Golf și de industria transportului maritim. Această vizită subliniază angajamentul nostru ferm față de menținerea libertății de navigație prin Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Cooper.

În ciuda creșterii numărului de petroliere care tranzitează strâmtoarea, prețul țițeiului rămâne ridicat, în principal din cauza amenințării atacurilor iraniene. Un oficial american a recunoscut că situația actuală din Ormuz este „nesustenabilă” pe termen lung și, în absența unui progres diplomatic de ultim moment, Trump ar fi motivat să recurgă la o acțiune militară.

Israelul insistă pentru noi atacuri

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a făcut presiuni pentru a lansa noi atacuri în Iran, însă Washingtonul i-a cerut să amâne acțiunea până când administrația Trump va fi pregătită să desfășoare operațiuni comune, au confirmat doi oficiali americani și o sursă din cadrul serviciilor de securitate israeliene.

„Netanyahu și-a dorit foarte mult acest lucru și a încercat să-l convingă pe Trump să efectueze un atac comun asupra Iranului înainte de alegeri, dar Trump nu a dat undă verde”, a precizat pentru CNN sursa din cadrul serviciilor de securitate israeliene.

Drept urmare, Israelul a amânat planurile pentru atacuri în Iran și face pregătiri pentru eventuale operațiuni comune cu SUA, cel mai probabil după alegerile legislative de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Statul evreu are nevoie de sprijinul SUA în domeniul apărării antirachetă, pentru că stocurile sale defensive au fost solicitate intens pe durata războiului și este probabil ca Iranul și gruparea Houthi să riposteze în urma unui atac.

Într-un discurs susținut săptămâna aceasta la o ceremonie de absolvire în cadrul Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), Netanyahu a declarat că directiva sa pentru IDF, Mossad și alte structuri de securitate este aceea de a răsturna regimul din Iran.

Însă evaluări recente ale serviciilor de informații americane indică faptul că premierul israelian și aliații săi nu au un obiectiv strategic clar, dincolo de dorința de a demonstra „progrese” în efortul de a slăbi regimul de la Teheran, conchide CNN.