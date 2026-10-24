Un document al serviciilor SUA avertizează că Iranul complotează să asasineze americani în Orientul Mijlociu

3 minute de citit Publicat la 21:41 24 Oct 2026 Modificat la 21:41 24 Oct 2026

Războiul din Iran s-ar putea reaprinde curând. Imagine de arhivă război Iran: Getty Images

Un memorandum al serviciilor americane de informații avertizează că Iranul își intensifică eforturile de a ucide cetățeni americani în Orientul Mijlociu și în alte regiuni ale lumii, ca urmare a escaladării tensiunilor, relatează Financial Times, sâmbătă. Planurile de atac împotriva cetățenilor americani au ajuns în „stadii avansate”, pe fondul escaladării tensiunilor din regiune, potrivit documentului. Militanții Houthi, susținuți de Iran, și-au intensificat atacurile împotriva Arabiei Saudite, în timp ce forțele iraniene au extins atacurile asupra navelor comerciale care traversează Strâmtoarea Ormuz.

Totodată, regiunea se pregătește pentru posibilitatea ca armata americană să reia bombardamentele asupra Iranului după alegerile intermediare din SUA, programate luna viitoare.

Într-un memorandum datat 23 octombrie și adresat secretarului de stat Marco Rubio, directorul serviciilor naționale de informații, Jay Clayton, a scris că „am primit, prin diverse canale, informații potrivit cărora Iranul și-a intensificat considerabil eforturile de a viza personalul american”, conform unui oficial american.

Rubio ocupă și funcția de consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump.

„Pregătirile iranienilor pentru atacuri mortale împotriva cetățenilor americani au ajuns în stadii avansate atât în Orientul Mijlociu, cât și în anumite alte țări”, se precizează în memorandum.

Clayton a mai scris că „a devenit evident că anumite informații și analize privind eforturile Iranului de a viza oficiali ai guvernului american în Orientul Mijlociu și în alte zone sunt relevante pentru mai multe persoane decât cele care au în prezent autorizația necesară pentru a avea acces la aceste informații”.

Departamentul de Stat a anunțat sâmbătă că și-a actualizat recomandările de călătorie pentru regiune „pentru a reflecta amenințarea reprezentată de intensificarea agresiunii regionale a rebelilor Houthi, susținuți de Iran”. Recomandările pentru 13 țări au fost actualizate vineri.

Evacuări din Orient

Săptămâna aceasta, Departamentul de Stat al SUA a ordonat unei părți a personalului diplomatic și membrilor familiilor acestuia să părăsească Arabia Saudită, invocând intensificarea atacurilor Houthi, care au vizat infrastructura petrolieră și aeroporturile civile ale regatului.

Ambasadele americane din Liban, Iordania, Emiratele Arabe Unite și Qatar „vor înregistra modificări temporare ale efectivelor de personal” în cadrul regimului lor de funcționare restrânsă, deși nu a fost dispusă evacuarea obligatorie a angajaților, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat.

O coaliție condusă de Arabia Saudită a anunțat în primele ore ale dimineții de sâmbătă că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat și distrus o rachetă balistică lansată de rebelii Houthi spre Riad.

Autoritățile saudite de protecție civilă emiseseră alerte pentru capitală, Wadi Al-Dawasir și Najran, înainte de a anunța că pericolul a trecut.

Oficialul american a sugerat că noile informații obținute de serviciile de informații ar putea determina retragerea unui număr și mai mare de angajați guvernamentali din regiune.

„În ceea ce privește personalul ambasadelor noastre, evaluăm permanent noile informații despre situația de securitate”, a declarat oficialul.

„Amenințarea atacurilor Houthi și a comploturilor teroriste iraniene care vizează oficiali americani influențează deciziile noastre privind ajustarea efectivelor de personal ale ambasadelor” care funcționează în regim restrâns în regiune. Existența memorandumului lui Clayton a fost dezvăluită în premieră de Axios.

Temeri privind reluarea în forță a războiului

Prețul petrolului a atins vineri 117 dolari pe baril, pentru prima dată din aprilie, din cauza temerilor tot mai mari privind o nouă escaladare a războiului declanșat de președintele american Donald Trump împotriva Iranului și al îngrijorărilor legate de diminuarea stocurilor mondiale de petrol.

Cotația petrolului Brent a urcat cu până la 3,8%, ajungând la 117,45 dolari pe baril în timpul tranzacțiilor de după-amiază de la New York, înainte de a încheia ședința la 116,72 dolari.

Trump a declarat că ar putea lansa o nouă campanie de bombardamente împotriva regimului iranian după alegerile intermediare din 3 noiembrie.

Republicanii încearcă să își păstreze controlul asupra Congresului în contextul unui conflict nepopular, care a provocat creșterea prețurilor la carburanți și la bunurile de consum pentru americani.

În timpul unui miting electoral organizat vineri seară în Florida, Trump le-a spus participanților că Statele Unite ar putea lansa o nouă operațiune militară împotriva Iranului.

„S-ar putea să mai facem o mică Epic Fury”, a declarat el, făcând referire la denumirea dată de Pentagon războiului pe care Trump l-a declanșat împotriva Teheranului în februarie, alături de Israel.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, care se confruntă marți cu o competiție electorală dificilă pentru obținerea unui nou mandat, face și el presiuni pentru reluarea atacurilor de amploare împotriva Iranului.

Ambasadorul american la ONU, Mike Waltz, a recunoscut săptămâna aceasta, într-o declarație pentru Financial Times, că guvernul american s-ar putea afla în continuare într-un impas în relația cu Iranul și peste un an.

„Sperăm că vor veni la masa negocierilor cu o abordare serioasă înainte de atunci”, a declarat el.