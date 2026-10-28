WSJ: SUA a avertizat țările din Golf asupra unei „scurte și intense” reluări a războiului cu Iranul

SUA aduc noi sisteme antirachetă Patriot în regiunea Golfului. Foto: Getty Images

Washingtonul a avertizat mai multe țări arabe din Golf să se pregătească în vederea unei „scurte și intense” reluări a războiului cu Iranul. Războiul ar putea fi astfel reluat după alegerile „midterm” pentru Congresul SUA, programate pe 3 noiembrie, informează Wall Street Journal (WSJ).

Astfel de comunicări, făcute prin canale diplomatice şi militare, se numără printre indiciile tot mai numeroase că SUA, împreună cu Israelul, pregătesc lansarea de noi atacuri împotriva Iranului.

Administrația Trump riscă astfel o escaladare majoră în regiune, în încercarea de a forța Teheranul la negocieri, arată WSJ.

Armata SUA va aduce în regiunea Golfului un sistem Patriot, pentru a-și întări apărarea antirachetă și și-a retras militarii din bazele americane care ar putea fi o țintă ușoară pentru Iran, au declarat, sub anonimat, oficiali ai administrației americane.

Totodată, forțele americane din regiune și-au refăcut stocurile de muniții, iar avioanele de luptă fac pregătiri pentru lansarea de noi atacuri aeriene, a precizat sursa citată.

CNN: Iranul e mai familiarizat cu tacticile SUA, ceea ce va face îngreuna acțiunile armatei americane

Forțele Statelor Unite desfășurate în Orientul Mijlociu sunt pregătite să lanseze noi operațiuni militare de amploare împotriva Iranului, în termen de 96 de ore de la primirea ordinului din partea președintelui Donald Trump, arată CNN.

„Va fi o operațiune de mare amploare”, a declarat un oficial pentru CNN. Această opinie este împărtășită și de alte surse familiarizate cu discuțiile interne privind planificarea militară din SUA. Unele dintre aceste surse afirmă că problema nu este dacă președintele Donald Trump va da ordinul de atac, ci când anume o va face.

Forțele iraniene sunt acum mai familiarizate cu tacticile americane, ceea ce ar putea îngreuna distrugerea eficientă, de către armata SUA, a intelor vizate. Responsabilii de la Comandamentul Central al armatei SUA, CENTCOM, și cei de la Pentagon au elaborat o listă vastă de ținte, care include infrastructura energetică iraniană, obiective militare și instalații nucleare.

Sursele CNN arată că Trump nu a luat încă o decizie cu privire la pașii pe care îi va face după alegerile de la jumătatea mandatului, dar pare să încline către o operațiune militară de amploare.

Într-o notă declasificată din 23 octombrie, transmisă de Directorul Serviciilor Naționale de Informații, Jay Clayton, către Secretarul de Stat Marco Rubio, se spune că serviciile de informații americane au constatat că „Iranul și-a intensificat considerabil eforturile de a viza personalul american”, iar planificarea acestor acțiuni „a ajuns în stadii avansate, atât în ​​Orientul Mijlociu, cât și în alte țări”.