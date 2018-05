Povesta studentului american răpit de Kim Jong-un

David Sneddon avea 24 de ani în 2004, când a dispărut fără urmă în provincia chineză Yunnan. Autoritățile locale au stabilit la acea vreme că tânărul a fost, cel mai probabil, victima unui accident montan.

Recent, însă, o agenție sud-coreeană a relatat că Sneddon a fost reperat în Coreea de Nord, unde lucrează ca profesor de engleză.

Americanul a fost răpit de serviciile secrete nord-coreene, devenind ulterior profesorul personal de limba engleză a lui Kim Jong-un datorită faptului că vorbea fluent limba coreeană și astfel, american fiind, se putea înțelege cu el pentru a-i preda limba engleză. Pe atunci, conducătorul Republicii Populare Democrate Coreene era tatăl acestuia, Kim Jong-il.

Sneddon locuiește în prezent în capitala Coreei de Nord, Phenian, unde s-a căsătorit și are doi copii.

„Am știut mereu că el este în viață, motiv pentru care am continuat să luptăm”, a declarat mama acestuia pentru o publicație de peste Ocean, potrivit foxnews.com.

